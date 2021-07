Päivän horoskooppi 19.7.

Nyt tarkkana, vesimies: vaatiiko joku sinulta liikoja?

RAPU

Päätökset ovat tänään sinun heiniäsi. Sekoitat ajatuksiasi vain turhaan, jos kyselet erikseen kaikkien mielipiteitä pikkujuttuun. Kuuntele vaistoasi.

LEIJONA

Mokia sattuu välillä kaikille. Ole tänään armelias sekä itseäsi että muita ihmisiä kohtaan. Ota takaisku vastaan ja tarkastele siitä avautuvia mahdollisuuksia.

NEITSYT

Kiinnitä huomiota siihen, mistä ympärilläsi puhutaan. On aika ottaa esiin asia, joka on painanut mieltäsi viime aikoina. Hyvä keskusteluseura on paras apu.

VAAKA

Pidä tunteet erillään työasioista tai muista kylmäpäisyyttä vaativista tilanteista. Päivä tuo mukanaan uutisia, jotka aiheuttavat myllerrystä lähipiirissäsi.

SKORPIONI

Hetki ei ole otollinen riskin ottamiselle. Ole valmis muuttamaan suuntaa vauhdilla ja kokeilemaan jotain muuta, jos hankkeesi menee metsään jo alkumetreillä.

JOUSIMIES

Salaisuudet on tarkoitettu pidettäviksi. Älä anna kenenkään ryhtyä painostamaan sinua syystä tai toisesta. Pidä huoli siitä, että rajojasi kunnioitetaan.

KAURIS

Koti ja perhe ovat nyt etusijalla. On hyvä hetki selvittää asioita ja laatia arjen laatua parantavia suunnitelmia. Joku tekee kiinnostavan ehdotuksen.

VESIMIES

Pidä huolta itsestäsi. Sinun ei tarvitse venyä mahdottomiin suorituksiin tai unohtaa omia tarpeitasi ollaksesi muille mieliksi. Joku saattaa vaatia sinulta nyt liikaa.

KALAT

Lähde epätavalliselle polulle, jos tuntuu oikealta. Joukosta erottuminen voi olla nyt hyvä juttu. Ole valmis ottamaan rakentavaa kritiikkiä vastaan.

OINAS

Hidasta tahtia, jos jokin on alkanut epäilyttää. Suuriin ratkaisuihin on nyt parasta varata reilusti aikaa. Joku pyytää sinulta palvelusta.

HÄRKÄ

On aika keskustella ja haastaa sekä itseäsi että ihmisiä ympärilläsi. Pidä mielesi avoimena uudenlaisille vaihtoehdoille ja kysy lisää, kun jokin alkaa kiinnostaa.

KAKSONEN

On hyvä hetki tyhjentää kaappeja, siivota ja järjestellä paikkoja uuteen uskoon. Luovu tavarasta, joka on käynyt tarpeettomaksi. Ilahduta kaveria lahjalla.

