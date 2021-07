Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 14.–20.7.

Vesimies: et voi ikinä miellyttää kaikkia, joten tee niin kuin itsestäsi tuntuu hyvältä.

OINAS 21.3.–19.4.

Pohdi, mikä on edullisin tapa toteuttaa haluamasi asiat äläkä mene virran mukana. Ota selvää asioista, niin teet parempia päätöksiä. Odotettavissa on ristiriitoja. Valmistaudu jo etukäteen antamaan hyvä selitys, se säästää sinut ikävältä tilanteelta.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Käy toimeksi ja toteuta muutokset, joita olet pitkään harkinnut. Harvinainen tilaisuus osuu kohdallesi, jos maltat hetken ideoida. Kiinnitä huomio terveyteen ja tapaasi käyttää rahaa. Jos joudut ikävään tilanteeseen, selviät viestimällä avoimesti.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Hillitse kuumana käyvät tunteesi, jottet joudu katumaan. Tee parhaasi, kun on kyse töistä ja maineestasi. Kiinnitä huomiota siihen, millaisena muut sinut näkevät. Älä anna kenenkään hyötyä sinusta tai aiheuttaa hämminkiä ihmissuhteissasi.

RAPU 22.6.–22.7.

Seuraa sydäntäsi. Kohtaamasi ihmiset ja tieto, jota saat rohkaisee sinua tekemään asiat uudella tavalla. Mieti, miten voisit käyttää rahasi mahdollisimman tuottavasti. Älä usko kaikkea, mitä tuttavasi sanoo, vaan ota asioista selvää luotettavalta taholta.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Pidä osa asioista omana tietonasi, sillä kumppanisi tai työkaverisi vetää nyt helposti herneen nenään. Tarkista tiedot ennen kuin sitoudut mihinkään, mitä et ole ennen tehnyt. Pidä huoli, että hoidat velvollisuutesi äläkä suostu tekemään kenenkään muun hommia.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jaa ajatuksesi ihmisen kanssa, josta välität. Suhteenne vahvistuu ja saat lisää luottamusta toteuttaa unelmasi. Tee tilaa uudelle, mutta ennen kuin aloitat, varmistaudu siitä, että et astu kenenkään varpaille. Rakkaus ja romantiikka sulostuttavat viikkoasi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Saata loppuun aloittamasi projekti. Työskentele yksin, jos se auttaa välttämään ikävyydet ja vastustuksen. Töissä tai kotona herää ongelmia, jos annat jonkun painostaa sinua. Pysy tyynenä ja luota näkyysi. Terveelliset elämäntavat tuottavat tuloksia.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Käy läpi jokainen yksityiskohta välttääksesi hintavat virheet. Töihin liittyvä asia jättää sinut miettimään, mitä olet tekemässä. Luota itseesi ja seuraa suunnitelmaasi, niin hommat hoituvat. Hillitse tunteitasi ja ole hyvä kuuntelija, siitä on sinulle hyötyä myöhemmin.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Mieti, mistä tieto on peräisin ennen kuin uskot joka sanan. Tunteita on vaikea hallita, jos sekoitat työn ja huvit. Muista, että teot merkitsevät aina enemmän kuin sanat. Ennen kuin teet päätöksiä, mieti, miten ne vaikuttavat terveyteesi ja talouteesi.

KAURIS 22.12.–20.1.

Pohdi millaisia mahdollisuuksia sinulla on ja valitse voittoisa tie. Sinulla on näkemyksellisyyttä ja kykyä saattaa oikeat ihmiset yhteen. Joku kertoo tietoa, jonka todenperäisyydestä et voi olla varma. Harkitse kahdesti ennen kuin levität sitä eteenpäin.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Tee asiat omalla tavallasi, niin voit seistä sanojesi takana. Et ikinä voi miellyttää kaikkia, mutta voit aina tehdä niin kuin itsestäsi tuntuu hyvältä. Kuuntele mitä ystävällä on sydämellä ja auta häntä ratkaisemaan ongelma. Huomaat, että sinuun luotetaan.

KALAT 20.2.–20.3.

Olemuksesi herättää positiivista huomiota. Kiinnostavaan tilaisuuteen osallistuminen herättää suunnittelemaan tulevaisuutta. Huomaat, että kun yksi ovi sulkeutuu, toinen avautuu. Anna luovuutesi ohjata ajatteluasi, mutta älä ota isoja riskejä.

Lue myös: Kaikista pahin horoskooppimerkki on nyt nimetty – yli 12 000 suomalaista kertoi mielipiteensä sinunkin merkistäsi

Lue myös: Tunneälykkyys, idearikkaus, pohdiskelevuus... Listasimme horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet

Lue myös: Iloinen suupaltti, tunteeton kakara – tällainen kaksonen (21.5.–21.6.) on luonteeltaan