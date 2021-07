Kenellä eroottinen vire on huipussaan? Kesän 2021 rakkaushoroskooppi sen paljastaa

Aurinko buustaa eroottista virettä, ja meneillään on rakkauden kesä 2021! Anna tähtitaivaan kertoa, mitä suvi tuo tullessaan.

Oinas 21.3.–21.4.

Luvassa on todellinen vauhtikesä, joten toivottavasti kumppanisi pysyy perässäsi juosten, moottoripyöräillen tai vaikka tanssien. Loppukevään ja alkukesän tahmeus on juhannuksen jälkeen ollut tipotiessään. Nautit kaikesta fyysisestä tekemisestä sekä leikkimielisestä kisailusta. Eroottinen vireesi on huipussaan.

Kesän paras romantiikkajakso on käynnissä heinäkuun alussa. Loma, lepo ja aurinko saavat hormonit hyrräämään. Etenkin heinäkuun toisella viikolla on hyvä hetki vaihtaa kihlasormuksia tai viettää suloista hääpäivää. Romanttiset viritelmät ovat parhaimmillaan heinäkuun helteillä, loppukesällä työn haasteet vievät parhaan terän ihmissuhteilta.

Härkä 21.4.–22.5.

Merkissäsi on kovasti jännitteitä kesä-heinäkuun taitteen kohdalla. Kesäloman yhteinen aika ei välttämättä ole suurten odotusten jälkeen niin auvoista. Sinkkuhärällä on voimakas tarve tehdä asiat omalla tavallaan, ja kumppaniehdokkaan pienet virheet näyttävät suurennuslasin alla häiritseviltä.

Kesän paras aika romantiikan kannalta alkaa heinäkuun loppupuolelta. 22.7. jälkeen lomaansa viettävien sosiaalinen elämä kukoistaa. Kesän juhlat ja tapahtumat tuovat parisuhteeseen mukavan mausteensa. Toiminnantäyteinen elokuu sopii vauhdikkaammille harrastuksille. Pieni remontti tai veneilyharrastus lisää mukavasti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sinkkuhärkä löytää hyvää seuraa urheilutapahtumista, kunto-salilta tai melontakerhosta.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Toivottavasti sinulla on kumppani, joka on yhtä kiinnostunut kirpputoreista, urheilukilpailuista, kulttuuririennoista tai jokapäiväisestä ajatusten vaihdosta kuin sinä. Vilkas ja energinen persoonasi tarvitsee paljon mielenkiinnon kohteita.

Heinäkuun kolme ensimmäistä viikkoa ovat kaksoselle kesän romanttisinta aikaa. Etenkin heinäkuun puolenvälin tienoilla sinkuilla on hyvä mahdollisuus löytää jalat alta vievä kesäromanssi.

Loppukesälle ajoittuu paljon odotuksia ja toiveita, jotka eivät välttämättä toteudu. Sotkuiset ihmissuhteet tai pettymykset rakkaudessa ovat mahdollisia. Vanha suhde ottaa hieman etäisyyttä.

Rapu 22.6.–22.7.

Lomailu ja hauskanpito tekevät hyvää parisuhteelle. Juuri alkaneessa kesäromanssissa on nyt paljon potentiaalia.

Jos kesäkuu oli ravulle ihmissuhde-paratiisi, nyt on aika siirtyä arkisempaan tilaan. Parisuhteessa eletään rauhallista rinnakkaiseloa. 11.7. jälkeen heinäkuun jälkimmäinen puolisko sujuu kesämatkojen ja tapahtumien merkeissä, uutta sulhasta saa esitellä sukukokouksessa tai perheen kesäjuhlilla. Elokuun pimenevät illat ovat etenkin heinäkuussa syntyneille romantiikan ja intohimon aikaa. Keväällä tai alkukesällä syttynyttä kesäromanssia viedään kohti pysyvämpää muotoa.

Leijona 22.7.–23.8.

Kesäjuhlien järjestäminen, saunan lämmittäminen ja puiden hakkaaminen käyvät täydestä työstä. Elokuisen leijonan on hyvä muistaa purkaa energiaa liikuntaan, kuntoiluun tai vaativaan kesäprojektiin heinäkuun kuluessa, muutoin ylienergisyys purkautuu parisuhteessa turhaan kiukutteluun.

Kesän romanttisin jakso kestää koko heinäkuun alun ja jatkuu 22.7 asti. Heinäkuun toisella viikolla luvassa on kesän hekumallisimpia tunteita. Elokuun puolella työelämän kiireet vievät ajatukset muualle.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Neitsyen loppukesä tulee olemaan työpainotteinen ja kiireinen, joten alku- ja keskikesän ihanuudesta ja romantiikan räiskeestä on syytä ottaa kaikki ilo irti. Neitsyen elämässä koti ja asuminen ovat kovasti tapetilla kesän aikana. Jos kumppani nikkaroi, siivoaa, järjestelee tai rakentaa uutta kotia tai kesämökkiä, parisuhteessa kaikki on hyvin.

Kesän romanttinen kohokohta osuu neitsyelle 22.7.–16.8. Kesähäät, rakastumiset ja ihastumiset hellivät osaa, toisilla kesäloman kiireettömyys ilmenee parisuhteen hyvinvointina. 14.–18.9. syntyneillä on kuitenkin ajoittain epärealistisia odotuksia rakkaudelta. Elokuun jälkimmäinen puolisko sopii kesämatkoille ja tapahtumille. Sinkkuneitsyellä myös lomaromanssit ovat mahdollisia.

Vaaka 23.9.–23.10.

Koska alkusyksy lupaa vaa’alle kiivasta työrytmiä, ovat kesän lepohetket erityisen tarpeellisia. Heinäkuun rauhalliset mökki-illat tai voimaannuttavat kulttuurielämykset ravitsevat parisuhdetta.

Kesän romanttisimmat hetket osuvat vaa’alle vasta loppukesään. Intohimon tuulet puhaltavat vahvimmin 16.8. jälkeen. Jos kesäheila ei ole osunut sinkkuvaa'an kohdalle aiemmin, loppukesässä on hurmoshenkisyyttä.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Etenkin heinäkuun ensimmäinen viikko testaa parisuhteen kestävyyttä. 14.11. jälkeen syntyneillä keskikesänjuhlat sujuvat kuitenkin romanttisissa merkeissä. Huono sää, kiukkuinen anoppi tai kipeä selkä eivät himmennä lemmen liekkiä.

Tummat pilvet poistuvat 22.7. jälkeen, ja loppukesän kuumille treffikutsuille on mukava mennä ilman häiriötekijöitä. Marraskuun ensimmäisen viikon skorpioneilla on vahvaa irtioton tarvetta. Parisuhdestatus voi loppukesän kohdalla muuttua uuteen muotoon.

Jousimies 23.11.–23.12.

Edessäsi on melkoinen vauhtikesä, varaudu pitämään hatustasi kiinni. Toivottavasti kumppanisi nauttii veneilystä, moottoripyöräilystä tai retkeilystä, sillä Suomen luonto tarjoaa liikunnalliselle jousimiehelle upeat puitteet. Heinäkuun helteillä joulukuista jousimiestä hemmotellaan lämpimillä ihmissuhteilla. Heinäkuun puolessavälissä on hyvä hetki kosia tai ilmoittaa onnellisesta raskaudesta.

Paluu arkeen tapahtuu elokuun alussa. Rytminvaihdoksen yhteydessä aamuherätykset ja arkikiireet syövät romantiikan parhaan annin. 13.–17.12. syntyneiden on syytä pyrkiä rehellisyyteen. Sinkkujousimiehen kannattaa olla varuillaan kaukorakkauden tai epäselvän parisuhdetilanteen vuoksi.

Kauris 23.12.–21.1.

Kesä paranee sen edetessä, ja vilkkaampi sosiaalinen jakso käynnistyy 22.7. Koska merkin teemaan kuuluu vahvasti hyvinvointi ja terveys, parisuhteen yhteinen dieetti tai kuntokuuri innostaa puhaltamaan yhteen hiileen.

Vauhdikas loppukesä 29.7. jälkeen lupaa tällaiselle projektille hyvää. Työkeskeinen kauris osaa loppukesästä tasapainoilla järkevästi parisuhteen ja velvollisuuksien välillä. Sinkkukauriin kesästä ei puutu mahdollisuuksia, mutta hieman arkinen ja turhan kriittinen asenne karkottaa kosijat tiehensä.

Vesimies 21.1.–20.2.

Heinäkuun edetessä tammikuiset vesimiehet pääsevät rauhoittumaan loman viettoon. Parisuhteen arkea leimaa loman ja levon tuoma seesteisyys.

Helmikuisen vesimiehen ei kannata kerätä turhia velvollisuuksia kesään, parisuhde ei kestä liian isoa painoa. Kesän vauhdikkaampi osio alkaa heinä-elokuun taiteessa. Loppukesässä on selvästi sovittelevampi ote, romantiikka saapuu siinä sivussa.

Kalat 20.2.–21.3.

Jos kesäkuun alkupuolella kommunikointi kumppanin kanssa oli työlästä, keskikesällä on aika unohtaa turhat riidat. Merkillesi osuu upeat kesäkuviot, joita hyödyntämällä saat parisuhteesi kukoistamaan. Merkin alussa syntyneiden sinkkujen on syytä pitää silmät auki, se oikea voi nyt kävellä vastaan.

Kesämatkojen kulta-aika alkaa merkin osalta 11.7., sinkkukalan mielitietty istahtaa hyvällä tuurilla viereen linja-autossa tai junassa. Vaellusvietti iskee etenkin 12.–16.3. syntyneisiin, joiden kesän kulkuun kuuluu paljon romanttisia unelmia. Elokuun toisella viikolla jalat on hyvä pitää maankamaralla suuressa onnenhuumassakin. Loppukesästä tuoreen parisuhteen kestävyyttä testataan monin tavoin.

