Päivän horoskooppi 28.6.

Ota etäisyyttä draamaan, härkä!

RAPU

Perusteellinen taustatyö on nyt paikallaan, jos et halua osua harhaan. Älä ota liikkeellä olevia huhuja todesta, vaan säädä suodatin täysille ja luota maalaisjärkeen.

LEIJONA

Pohdi parasta strategiaa eteenpäin pääsemiseen. Tärkeysjärjestyksen ollessa selvillä kaikki vaikuttaa kirkkaammalta. On hyvä hetki itsetutkiskelulle.

NEITSYT

Tunnet nyt vetoa epätavallisiin ihmisiin ja tilanteisiin. Kuuntele vaistoasi suuntaa valitessasi. On ehkä aika astua uuteen vaiheeseen.

VAAKA

Älä odota, että joku muu tekisi sinun hommasi puolestasi. Avun pyytäminen on aina paikallaan, mutta velvollisuuksistasi luistaminen ei ole sinulle hyvää mainosta.

SKORPIONI

Ole avoin suunnitelmistasi puhuessasi. Saatat saada apua tai hyödyllisen vinkin yllättävältä taholta. On aika kokeilla uusia toimintatapoja.

JOUSIMIES

Ota ohjat omiin käsiisi. Älä anna ulkopuolisen painostaa sinua tekemään päätöksiä, jotka eivät tunnu omiltasi. Onni potkaisee sinua raha-asioissa.

KAURIS

Raha-asiat ovat tänään pinnalla. Kuulet jotain kiinnostavaa, josta voi olla hyötyä tulevaisuudessa. On myös hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin.

VESIMIES

Keskity velvollisuuksiesi hoitamiseen. Työlään homman aloittamista ei kannata lykätä tuonnemmaksi. Mitä pikemmin pääset alkuun, sen parempi.

KALAT

Kerää faktat kasaan ennen kuin lähdet liikkeelle. Lähelläsi on joku, jonka mielipiteistä voi olla sinulle nyt suuri apu. Kysele lisää, kunnes kaikki on selvää.

OINAS

Suuntaa energiasi sinne, missä siitä on eniten iloa. Älä anna kenenkään kuormittaa sinua liikaa, vaan ota suosiolla etäisyyttä, jos joku ryhtyy vaatimaan liikaa.

HÄRKÄ

Pidä elämäsi yksinkertaisena. Ota etäisyyttä draamaan kaikissa muodoissaan. Tauko arkisen dilemman pyörittelystä voi auttaa moneen pulmaan.

KAKSONEN

Keskity siihen, mikä on sinulle tärkeintä. Sinulla on selkeä päämäärä, joka sinun on ehkä syytä palauttaa mieleesi. Älä ota negatiivista sivukommenttia turhan tosissasi.

