Päivän horoskooppi 24.6.

Anna seikkailulle tilaisuus, härkä!

RAPU

Katseet kääntyvät tänään helposti sinuun. Ole valmis ottamaan ohjat käsiisi ja tekemään itsenäisiä ratkaisuja. Kuuntele kokeneempien neuvoja.

LEIJONA

Tunteet nousevat tänään helposti pintaan. Kuunteleminen ja myötätunto ovat tärkeimmät elementit, joilla selviät solmukohdista eteenpäin.

NEITSYT

On aika käsitellä menneitä. Tartu avoimin mielin asiaan, joka palaa ajatuksiisi yhä uudestaan. Ole armollinen niin itseäsi kuin muita ihmisiä kohtaan.

VAAKA

Keskity siihen, mikä sinulle on tärkeintä. Et ehdi joka paikkaan samaan aikaan, joten sano reilusti ei silloin, kun se on tarpeen. Hyvinvointisi on etusijalla.

SKORPIONI

Tarkastele vaihtoehtojasi. Olet ehkä astumassa uuteen vaiheeseen, ja avoin mieli on paras valttisi. Anna luovalle puolellesi vapaat kädet.

JOUSIMIES

Kiinnitä huomiota saamaasi vastakaikuun. Esittele ideoitasi ja kuuntele palautetta. Yhteistyö hyvän tyypin kanssa kannattaa aina.

KAURIS

Tarkka suunnittelu on nyt kaiken hyvän lähtökohta. Älä kiirehdi etappien yli, vaan keskity yhteen vaiheeseen kerrallaan. Kärsivällisyys vie pitkälle.

VESIMIES

Keskity siihen, millä on merkitystä juuri sinulle. Anna tilaa erilaisille mielipiteille ja ole valmis keskustelemaan avoimin mielin. Tuomitseminen ei tuo tilanteeseen mitään hyvää.

KALAT

Pidä silmät auki, sillä ympärilläsi on meneillään paljon. On hyvä hetki heittää verkkoja vesille, kysellä lisää sinua kiinnostavista asioista ja tutustua ihmisiin.

OINAS

Älä anna kenenkään manipuloida sinua. Tunne arvosi ja muista omat rajasi. Sinun on aika ottaa ohjat käsiisi ja tehdä itsenäisiä ratkaisuja.

HÄRKÄ

Älä jää jumiin vanhaan ja tuttuun. Anna seikkailulle tilaisuus ja avarra maailmankuvaasi. Se voi merkitä maiseman vaihtoa tai jotain aivan muuta.

KAKSONEN

Pääset tänään asioissa eteenpäin. Tarjolla on arvokasta tietoa ja hyvää keskusteluseuraa. Tee arjestasi sulavampaa muutamalla jämäkällä päätöksellä.

Lue myös: Millainen horoskooppi, sellainen sisustaja – katso, millainen kotisi on horoskooppimerkkisi perusteella

Lue myös: Näetkö unta seksistä vai lentämisestä? Kokosimme 7 yleisintä uniteemaa ja ohjeet niiden tulkitsemiseen

Lue myös: Tunneälykkyys, idearikkaus, pohdiskelevuus... Listasimme horoskooppimerkkien suurimmat vahvuudet