Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 9.–15.6.

Tasapaino ja realismi tekevät kaksoselle hyvää tällä viikolla.

OINAS 21.3.–19.4.

Tee muutoksia vain, jos ne ovat aivan välttämättömiä. Onnellisuutesi riippuu siitä, että tunnet tekeväsi oikein. Välikohtaus muuttaa tietyn suhteen dynamiikkaa, jollet ole hienovarainen. Rahankäytön suhteen vaaditaan nyt enemmän itsekuria.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Myönnytykset lieventävät sinun ja rakastamasi ihmisen välillä olevaa kireyttä. Ota huomioon pienetkin yksityiskohdat ennen kuin teet jotakin, joka ei ehkä miellytä aivan kaikkia. Töissä tulee ongelmia, jos et ole avoin. Älä ylireagoi ja ole ratkaisukeskeinen.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Älä lavertele suunnitelmistasi ennen kuin kaikki on valmista. Tasapainota työ ja vapaa-aika aikatauluttamalla velvollisuutesi realistisesti. Tee vain sellaiset muutokset, joista on oikeasti etua. Solmi yhteyksiä – saat uusilta tuttavuuksilta tietoa, josta on hyötyä.

RAPU 22.6.–22.7.

Suuntaa energiasi luovaan toimintaan. Omaperäinen ideasi saattaa tuottaa jopa pientä lisätuloa. Pidä silmällä, mitä ihmiset tekevät tai sanovat, niin vältät kiusallisen tilanteen. Jos jokin epäilyttää, pyydä suoraan selvennystä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Positiivinen asenteesi tuo mukanaan hyviä tuloksia. Olet idearikkaalla tuulella, mutta ennen kuin laitat tuulemaan, rakenna suunnitelmille vakaa perusta. Keskity itsesi kehittämiseen, äläkä yritä niin pontevasti muuttaa muita.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Vältät hankalan tilanteen, kun muistat viisauden: vähemmän puhetta ja enemmän tekoja. Pidä lupauksesi, jottet joudu puheistasi vastuuseen. Saat eniten aikaan, kun huomioit myös yksityiskohdat. Muutokset stressaavat, mutta koituvat myöhemmin eduksesi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Mieti, miten saisit työsi tehtyä mahdollisimman sujuvasti. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ota ohjat käsiisi, älä tyydy seuraamaan muita. Pidä huoli terveydestäsi ja vältä ylenmääräistä nautiskelua. Joku yrittää harhauttaa, pidä huoli, ettei hän onnistu.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Älä anna muiden tekemisten järkyttää mielenrauhaasi. Käytä maalaisjärkeä, niin kaikki järjestyy. Ole tarkkana, että hoidat asiat ajoissa. Älä ota mitään annettuna vaan tarkista faktat tai pirauta kaverille, jonka moraalinen kompassi on aina oikeassa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Kiinnitä huomiota talouteen ja terveyteen äläkä ota tarpeettomia riskejä kummankaan suhteen. Tarkastele hankalia tilanteita matkan päästä, niin huomaat, että asiat eivät ole niin huonosti kuin ajattelit. Itsekuri ja kova työ palkitaan.

KAURIS 22.12.–20.1.

Anna mielikuvituksesi johdattaa uusille poluille äläkä anna kenenkään ulkopuolisen asettaa rajoituksia. Pidä tunteet kurissa ja keskity asioihin, jotka ovat sinulle tärkeitä. Joku esittää sinulle tarjouksen, ole tarkkana ja valmis kieltäytymään tarvittaessa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Parisuhde aiheuttaa stressiä, jos annat ylipuhua itsesi johonkin, mitä et oikeasti halua. Ole rehellinen, vaikka se loukkaisikin tunteita. Ota aikaa rentoutumiseen ja pohdi rauhassa, mitä haluat tehdä seuraavaksi. Pidä hauskaa, mutta älä liioittele!

KALAT 20.2.–20.3.

Sinulla on ihan riittävästi charmia valloittaaksesi muut, joten älä suotta käytä vakuutteluusi valkoisia valheita. Kulje tyynesti polkuasi äläkä anna muiden tekemisten järkyttää mielenrauhaasi. Kuuntele tarkasti, mitä rakkaalla ihmisellä on sydämellään.

Kurkista myös päivän horoskooppi jokaiselle merkille täältä.

Lue myös: Mikä sinun pitäisi ihan oikeasti olla horoskooppimerkiltäsi? Tee testi, joka kertoo järkähtämättömän totuuden

Lue myös: Ahne, itsekäs, kiusaaja... Brittiastrologi listasi horoskooppimerkkien pimeät puolet

Lue myös: Millainen nukkuja olet horoskooppimerkkisi perusteella? Yksi ei saa rauhaa, ellei kaikki ole tip top, toinen tarvitsee rinnalleen unikaverin