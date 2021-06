Päivän horoskooppi 9.6.

Tänään on hyvä hidastaa tahtia, vesimies!

KAKSONEN

Älä jää murehtimaan metsään mennyttä yritystä. Päästämällä irti avaat oven uusille, lupaavammille yllätyksille. Joku lähestyy sinua hauskan ehdotuksen kanssa.

RAPU

Hetki ei ole paras mahdollinen suurille, tunnepitoisille keskusteluille. On aika tarttua käytännön asioihin ja seuloa tekemättömien hommien listaa lyhyemmäksi.

LEIJONA

Anna muiden tehdä omiaan ja keskity projektiin, joka on vanginnut mielenkiintosi. Vertaileminen puolin tai toisin on ajan hukkaa. Onni on puolellasi raha-asioissa.

NEITSYT

Ole tarkkana siitä, minkälaista tietoa jaat eteenpäin. Liikkeellä on juoruja, joiden kuunteleminen voi viedä sinut ojasta allikkoon. Luota vaistoosi, jos se hälyttää.

VAAKA

Ota etäisyyttä ihmiseen, joka saa sinut tuntemaan olosi epävarmaksi syystä tai toisesta. Ammenna virtaa seurasta, jossa voit olla täysin oma itsesi. Työasioissa nousee pintaan jotain uutta.

SKORPIONI

Pidä silmät auki tänään, sillä asiat etenevät nyt nopeasti etenkin työrintamalla. Ole valmis lähtemään liikkeelle ja tarttumaan ojennettuun tilaisuuteen ennen kilpailijoita.

JOUSIMIES

Suuntaa kohti juuri niitä asioita ja ihmisiä, jotka vetävät sinua puoleensa. Yritykset olla muille mieliksi oman hyvinvointisi kustannuksella eivät johda mihinkään hyvään.

KAURIS

Sinnikkyys on tänään tarpeen. Et voi välttyä yllätyksiltä ja takapakilta, mutta älä suhtaudu niihin liian dramaattisesti. Haasteet nostavat sinusta esiin uusia puolia.

VESIMIES

Hidasta hetkeksi tahtia ja mieti, ennen kuin vastaan tärkeän kysymykseen. Selvitä itsellesi, mitä toivot tulevalta ja tee sen mukaisia päätöksiä.

KALAT

Muista tarkastella välillä kaikkea sitä, mikä on elämässäsi mallillaan. Kunnianhimosi saattaa kääntyä sinua vastaan, jos innostut listaamaan puuttuvia asioita.

OINAS

Anna positiivisuutesi näkyä. Sinulla on tänään ehkä syytä juhlistaa hyviä uutisia. Hemmottele itseäsi parhaaksi katsomallasi tavalla.

HÄRKÄ

Selkeys ja määrätietoisuus ovat nyt avainsanoja. Älä lykkää tärkeän päätöksen tekemistä enää tuonnemmaksi, vaan hoida se pois päiväjärjestyksestä mahdollisimman pian.

