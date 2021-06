Päivän horoskooppi 7.6.

Yllätyksiä luvassa, kaksonen.

KAKSONEN

Hoida velvollisuudet ripeästi pois alta. Et välty tänään yllätyksiltä, joten ole valmis muokkaamaan suunnitelmiasi vauhdilla. Vanha tuttu ottaa yhteyttä.

RAPU

Tarkkaile, kuuntele ja paina olennaiset yksityiskohdat mieleen. Olet ehkä keräämässä tietoa suuren investoinnin tai uraan liittyvän siirron varalle. Kaikki fakta on plussaa.

LEIJONA

Tasapainota tilannetta parhaaksi katsomallasi tavalla. Hidastaminen tai oma aika voisi olla nyt paikallaan. Älä haali itsellesi liikaa tekemistä kerralla.

NEITSYT

Onni on tänään puolellasi etenkin ollessasi liikekannalla. On hyvä hetki ottaa yhteyttä vanhoihin kavereihin ja suunnitella tulevia tapaamisia. Hauskanpito on nyt pääasia.

VAAKA

Näköpiiriin ilmaantuu nyt kiinnostavia mahdollisuuksia, olit sitten uuden asunnon, ihmissuhteen tai työpaikan perässä. Voit oppia tänään paljon heittäytymällä mukaan.

SKORPIONI

Tee arjestasi juuri itsellesi sopivaa. Pienissä muutoksissa on paljon voimaa. Yksityiskohtia hienosäätämällä voit nähdä nopeasti kauaskantoisia vaikutuksia elämässäsi.

JOUSIMIES

Älä usko kaikkea, mitä kuulet. Liikkeellä on nyt värittynyttä tietoa, eikä niiden varaan ole hyvä perustaa päätöksiä. Ota asioista itsenäisesti selvää.

KAURIS

Älä vaivaa päätäsi asioilla, joihin et voi vaikuttaa. Käännä katseesi sinne, missä sinun panoksellasi on väliä. Saat yllättäviä kehuja, jotka kohentavat mielialaasi.

VESIMIES

Hillitsemällä syntyvää tunteenpurkausta ajoissa selviät tilanteesta voittajana. Anna kömpelön kommentin tai ärhäkän palautteen valua yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos.

KALAT

On aika kysellä suuria ja miettiä tulevaisuutta. Varmista, että sinulla on oikea suunta. Sinulla on valta valita, miten käytät aikasi ja energiasi.

OINAS

Työpanoksesi kantaa hedelmää. Pääset tänään nauttimaan ponnistelujesi tuloksista. Voit ottaa ansaitusti rennommin ja hengähtää.

HÄRKÄ

On aika tehdä hienosäätöä suunnitelmiisi. Kaikkea ei tarvitse laittaa uusiksi, mutta kuuntele saamaasi tarkkanäköistä palautetta. Tarjolla on nyt hyviä vinkkejä.

