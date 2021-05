Päivän horoskooppi 22.5.

Tänään kannattaa olla valppaana kuin leijona.

KAKSONEN

Älä pidä mitään tai ketään itsestäänselvyytenä. Annos kiitollisuutta voi tehdä nyt ihmeitä. Muista näyttää läheisillesi, että arvostat heitä.

RAPU

Maisemanvaihdos tekee hyvää. Jos et pääse liikkeelle, voit tuulettaa ajatuksiasi muillakin keinoin. Sukella uuden aihepiirin, harrastuksen tai kulttuurin pariin.

LEIJONA

Käänny luotettavan ihmisen puoleen, jos kohdalle osuu vaikea hetki. Nyt kannattaa olla valppaana, sillä otollisia tilaisuuksia voi osua yllättäen näköpiiriin etenkin työkuvioissa.

NEITSYT

On aika omistautua täysillä asialle, joka on lähellä sydäntäsi. Kuuntele itseäsi, oli kyseessä sitten ihmissuhde tai työprojekti. Kehitystä tapahtuu nyt vauhdilla.

VAAKA

Ota ohjat käsiisi. On aika tarttua loistotilaisuuteen ja oppia uutta. Kyseenalaista rohkeasti vanhoiksi käyneet ajatusmallisi, jos ne eivät tunnu enää hyödyllisiltä.

SKORPIONI

Koti ja perhe ovat tänään keskiössä. Yhdessä vietetty laatuaika palauttaa mieleesi jotain tärkeää. On hyvä hetki jutella tulevaisuudesta.

JOUSIMIES

Pidä elämäsi yksinkertaisena. Tarjolla on nyt runsaasti houkutuksia tai keskittymistäsi häiriköiviä tekijöitä. Älä anna huomiosi vaellella silloin, kun käsillä on jotain tärkeämpää.

KAURIS

Tarjoa ratkaisuja hiertävään pulmaan. Draamaa ei kannata jäädä ruokkimaan, sillä noidankehästä voi olla vaikea päästä eroon. Olet oikea tyyppi sovittelemaan tilannetta.

VESIMIES

On aika edetä asioissa täysillä. Onni on puolellasi, ja hetki on otollinen uusien verkkojen vesille heittämiseen. Todennäköisyydet kannattaa unohtaa välillä.

KALAT

Laadi suunnitelma ja pidä siitä kiinni. Älä anna ulkopuolisten mielipiteiden muuttua totuudeksi itsellesi. Kuuntele omaa ääntäsi kaikesta huolimatta.

OINAS

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Voi olla ajan haaskausta väittää vastaan ihmiselle, joka on täysin eri linjoilla kuin sinä. Periksi antaminen säästää hermojasi.

HÄRKÄ

Älä aseta itsellesi turhia rajoja. Etenkin haaveilulle kannattaa antaa nyt tilaa. Tänään kannattaa olla aikaisin liikkeellä, jos hoidettavanasi on käytännön asioita.