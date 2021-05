Päivän horoskooppi 17.5.

Älä kuormita itseäsi tarpeettomasti, kaksonen.

HÄRKÄ

Asiat etenevät tänään vauhdilla. Ole valmis tarttumaan haasteisiin ja muokkaamaan suunnitelmiasi nopeasti. Luota vaistoosi.

KAKSONEN

Joku pyytää sinulta palvelusta. Jos hetki on väärä, on sinun syytä sanoa se suoraan. Älä kuormita itseäsi tarpeettomasti, vaan ajattele hyvinvointiasi.

RAPU

Tutustut uusiin ihmisiin ja solmit hyödyllisiä kontakteja. Nyt kannattaa olla kuulolla, sillä työrintamalta kuuluu kiinnostavia uutisia. Ole valmis lähtemään vauhdilla liikkeelle.

LEIJONA

Päivä yllättää sinut monissa käänteissä. Älä jää harmittelemaan mönkään mennyttä kuviota, vaan heitä rohkeasti uusia verkkoja vesille. Rohkeudesta saa pisteitä.

NEITSYT

On aika ottaa askel eteenpäin, vaikka kysymysmerkkejä olisi vielä runsaasti näköpiirissä. Ole valmis kokeilemaan ja tarpeen tullen peruuttamaan lähtöruutuun.

VAAKA

Olet impulsiivisella tuulella, ja perässäsi voi olla vaikea pysytellä. Ole valmis hidastamaan tahtia ja avaamaan ajatuksiasi muille. Kommunikaatio on kaikki kaikessa.

SKORPIONI

Joku vaatii sinulta nyt liikaa. Älä anna periksi, jos pyynnöt käyvät kohtuuttomiksi. Tasapaino on pääasia kaikessa, mihin ryhdyt.

JOUSIMIES

Sinun kannattaa nyt olla ensimmäisenä liikkeellä työasioissa. Ole valmis nostamaan äänesi kuuluviin, kun saat siihen tilaisuuden. On aika myydä ideasi muille.

KAURIS

Älä anna yksittäisen kommentin pilata päivääsi. Anna sanojen valua yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Ystävällä on sinulle iloisia uutisia.

VESIMIES

Perheenjäsenellä tai sukulaisella on sinulle pyyntö. On hyvä hetki pitkille keskusteluille ja tulevaisuuden haaveiden jakamiselle. Yllätyksiä on luvassa.

KALAT

Ole valmis vetämään rajoja, kun joku tungettelee liikaa. On tärkeää, että pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi ja sanot ei silloin, kun se on tarpeen.

OINAS

Joku kääntyy puoleesi kuuntelijan tarpeessa. Tarjoa hänelle läsnäoloa ja olkapäätä. Päivä tuo tullessaan yllättäviä uutisia.