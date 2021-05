Päivän horoskooppi 12.5.

Leijona saattaa joutua ajatteluhommiin.

HÄRKÄ

On aika asettaa tavoitteita ja nostaa rimaa korkeammalle. Ole rehellinen itsellesi. Sinun ei tarvitse hidastaa tahtia tai vähätellä toiveitasi mahtuaksesi valmiisiin muotteihin.

KAKSONEN

Vältä ylilyöntejä kaikessa, mihin ryhdyt. Kultainen keskitie on nyt paras vaihtoehto, jolla vältyt draamalta ja kiusallisilta kysymyksiltä. Yhteistyössä on voimaa.

RAPU

Haluat nähdä elämässäsi muutoksia. Selvitä ensitöiksesi itsellesi, mitä haluat. Sinne ja tänne säntäily vain hidastaa ja mutkistaa asioita.

LEIJONA

Ota yhteyttä vanhaan tuttuun, joka pyörii ajatuksissasi. Hänellä saattaa olla sinulle kiinnostavaa kerrottavaa ja tarkkanäköinen kysymys, joka herättää sinut ajattelemaan.

NEITSYT

Valikoi sanasi tarkkaan. Saatat tulla muuten loukanneeksi uutta tuttavaa. Tilannetaju ja ihmistuntemus pelastavat tänään päivän.

VAAKA

On aika miettiä, mitä haluat tulevalta. Saatat huomata jääneesi salakavalasti kiinni asioihin ja tilanteisiin, jotka eivät tee sinulle hyvää. Hyvinvointisi menee kaiken muun edelle.

SKORPIONI

Jos jokin epäilyttää sinua, on sinun syytä hidastaa tahtia ja kuunnella itseäsi. Älä tee suuria päätöksiä, ennen kuin kaikki on selvää. Etenkin rahan kanssa maltti on tarpeen.

JOUSIMIES

Pysy liikkeellä. Päivä yllättää sinut monissa käänteissä, eikä yhteen asiaan keskittyminen ole helppoa. Joku kääntyy puoleesi palveluksen toiveessa.

KAURIS

Varma ote asioihin on jo puoli voittoa. Sinua ei pidättele tänään mikään, jos tiedät tarkkaan mihin olet menossa. Saat loistovinkin yllättävältä taholta.

VESIMIES

Saat vastaasi yllättäviä haasteita. Jokin olennainen on muuttunut arjessasi, etkä ole ehkä vielä päässyt tilanteen tasalle. On aika tehdä päivityksiä.

KALAT

Moni asia on tänään vain itsestäsi kiinni. Älä jää harmittelemaan asiaa, joka ei ole sinun päätettävissäsi. Joku yllättää sinut ilouutisilla.

OINAS

Ole tarkkana siitä, keneen luotat. Seuraasi on nyt innokkaita tulijoita, ja heidän joukossaan voi olla myös kyseenalaisin motiivein varustettuja tyyppejä. Luota vaistoosi.