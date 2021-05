Päivän horoskooppi 8.5.

Jousimies! Anna mielikuvituksen vaeltaa.

HÄRKÄ

Mielesi voi muuttua tänään herkästi. Älä kiirehdi tekemään suuria päätöksiä, vaan odota, että saat kaiken tarvitsemasi tiedon. Kärsivällisyys on valttia.

KAKSONEN

Kanavoi energiasi sinne, missä sitä tarvitaan. On aika rakentaa vahvaa pohjaa tulevalle projektille. Varmista, että perusasiat ovat kunnossa.

RAPU

Kerro ajatuksistasi. Et voi vaikuttaa asioihin pahemmin, jos et uskaltaudu jakamaan näkemyksiäsi. Hiljennä sisäinen sensorisi ja avaa ajatusmaailmaasi muille.

LEIJONA

Keskity huolehtimaan itsestäsi. Sinun ei tarvitse vahtia ja valvoa muiden tekemisiä. Luota siihen, että läheisesi pyytää apua sitä tarvitessaan.

NEITSYT

On aika ottaa konkreettinen askel kohti unelmiasi. Päivä tuo mukanaan otollisen tilaisuuden, johon on syytä tarttua ajoissa. Et ole ainoa, joka kärkkyy samoilla apajilla.

VAAKA

Uudet haasteet vetävät sinua nyt puoleensa. Ajatustyötä vaativa homma on sinulle nappiosuma. Ideoita syntyy nyt vaivattomasti.

SKORPIONI

Tunnet yllättävää vetoa ihmiseen, jonka olet tavannut vastikään. Kiinnostukseesi voi olla monia syitä. Odota sopivaa tilaisuutta tehdä tuttavuutta.

JOUSIMIES

Juttutuokio hyvän tyypin kanssa muistuttaa sinua jostain tärkeästä. On aika esittää mieleesi juolahtavat kysymykset ja antaa mielikuvituksen vaeltaa.

KAURIS

Pidä tunteesi aisoissa. On aika puhua käytännön asioista ja arjesta. Pienillä muutoksilla saat aikaan paljon hyvää omassasi ja lähipiirisi elämässä.

VESIMIES

Kiinnitä huomiota taloudellisiin kysymyksiin. On hyvä hetki kääntyä asiantuntijan tai tuttavan puoleen, jos tarvitset neuvoja. Onni on puolellasi työasioissa.

KALAT

Lähde liikkeelle. Olisi ajan hukkaa jäädä pyörittelemään menneitä. Anna muistojen olla ja keskity sen sijaan siihen, mitä toivot elämääsi nyt.

OINAS

Luvassa on haasteita. Kommunikointi voi tökkiä tänään, ellet ole erityisen huolellinen sanavalinnoissasi. Ole tarkkana myös kuunnellessasi.