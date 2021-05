Päivän horoskooppi 4.5.

Säästele hermojasi, skorpioni.

HÄRKÄ

Pidä rahan menoa silmällä. Tunteet ja taloudelliset kysymykset kannattaa pitää nyt erillään. Heräteostoksia syntyy helposti, ellet ole varuillasi.

KAKSONEN

Pidä kiinni yhdessä sovituista jutuista ja aikatauluista. Tasainen tahti on paras keino edetä. Älä haaskaa aikaa vertailemalla itseäsi muihin.

RAPU

Ole rohkeasti oma itsesi. Omalaatuinen persoonasi on paras valttisi tänään. Jäät helposti ihmisille mieleen ja otat vaivattomasti tilan haltuun.

LEIJONA

Ylilyöntejä kannattaa nyt välttää kaikilla elämäsi osa-alueilla. Jarruttele etenkin suurien hankintojen kanssa, jos ne eivät ole välttämättömiä.

NEITSYT

On aika vähentää puhetta ja lisätä suoraa toimintaa. Tartu yhteen kysymykseen kerrallaan ja luovi tiesi sinnikkäästi eteenpäin. Kokeneempien neuvoista on iloa.

VAAKA

Tee jotain mieltäsi piristävää. Irrottelu hyvässä seurassa on parasta, mitä voit tarjota itsellesi. Ota yhteyttä ihmiseen, josta et ole kuullut aikoihin.

SKORPIONI

Kohtuudessa pysyminen säästää hermojasi. Älä lähde mukaan draamaan, vaan keskity tekemään omaa juttuasi. Ylilyöntejä kannattaa välttää kaikissa muodoissaan.

JOUSIMIES

On hyvä hetki ottaa askel taakse päin ja tarkastella kokonaiskuvaa. Sinulta on ehkä jäänyt jotain olennaista huomaamatta tapahtumarikkaan vaiheen keskellä.

KAURIS

Pidä kiinni siitä, mihin uskot. Jos haluat nähdä elämässäsi muutoksia, on sinun lähdettävä liikkeelle omatoimisesti. Ammenna voimaa myös tukiverkostostasi.

VESIMIES

Järjestelmällisyys ja tunnollisuus vievät pitkälle. Ideasi kantavat yksi kerrallaan hedelmää. Ole valmis tulemaan vastaan ja hiomaan suunnitelmiasi yhdessä muiden kanssa.

KALAT

On aika ottaa rennosti. Viehätysvoimasi on tänään valloillaan, ja sinulle on vaikea sanoa ei. Älä sooloile liikaa, vaan muista tarkistuttaa yhteiset suunnitelmat läheisilläsi.

OINAS

Ota kaikki irti tilaisuudesta oppia uutta. Pääset ehkä juttusille asiantuntijan tai ihailemasi ihmisen kanssa. On aika kysellä, kuunnella ja pohtia.