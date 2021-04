Päivän horoskooppi 29.4.

Onni saattaa potkaista kaurista.

HÄRKÄ

Ota ohjat omiin käsiisi. On aika toimia itsenäisesti ja rikkoa rohkeasti vanhoja kaavoja. Kaikki hyvä lähtee aukottomasta suunnitelmasta.

KAKSONEN

Realistiset odotukset ovat nyt hyvä juttu. Liian korkealle asetettu rima lisäisi vain stressiäsi. Muista olla lempeä itseäsi kohtaan ja hidastaa tarvittaessa.

RAPU

Ihmissuhteisiin on luvassa yllättäviä käänteitä. Tutusta ihmisestä saattaa paljastua uusi puoli. Älä vedä sen pohjalta liian laajoja päätelmiä.

LEIJONA

Suuntaa energiasi sinne, missä siitä on hyötyä. Menneiden päässä pyörittely ei tee pidemmän päälle hyvää kenellekään. On aika jatkaa eteenpäin.

NEITSYT

Menneisyyden kokemuksistasi on tänään paljon iloa. Et ole lähdössä täysin tyhjästä liikkeelle, vaikka se saattaa tuntuakin siltä. Itsetutkiskelu tekee hyvää.

VAAKA

Haaskaat vain aikaa, jos ryhdyt väittelyyn itsepäisen tyypin kanssa. Säästä hermojasi ja suuntaa katse toisaalle. Saat tilaisuuden edistää projektia, joka on lähellä sydäntäsi.

SKORPIONI

Älä vähättele itseäsi tai osaamistasi. Uskalla ottaa oma tilasi, etenkin jos havittelet uutta aluevaltausta. Itsevarmuus avaa ovia.

JOUSIMIES

Tee taustatyö huolellisesti. Itsenäinen ajattelu on nyt paras valttisi. Ole utelias, kysele lisää ja lähde mukaan keskusteluihin avoimin mielin.

KAURIS

Yksinkertaisimmat ratkaisut ovat usein toimivimpia. Asiat voivat sujua tänään odottamaasi mutkattomammin. Ota ilo irti onnenkantamoisistasi.

VESIMIES

Älä anna kenenkään muun sanella sinulle, mikä sinulle on parhaaksi. Luota intuitioosi. Parasta on pitää matalaa profiilia, jos et ole vielä valmis jakamaan suunnitelmiasi.

KALAT

Uusi ja jännittävä idea houkuttaa sinua. Ilmassa on myös pelkoa, sillä tuntemattomaan loikkaaminen vaatii paljon. Hetki on otollinen hypylle.

OINAS

Liikkeelle lähtö takkuaa tänään. Luvassa voi olla käytännön ongelmia, tai muiden ihmisten motivoiminen voi olla hankalaa. Sinnikkyydestä saa pisteitä.