Päivän horoskooppi 25.4.

Ääni kuuluviin, härkä!

HÄRKÄ

Nosta äänesi kuuluviin. On hyvä hetki keskustella väärinkäsityksistä ja epäkohdista rauhallisessa ilmapiirissä. Anna jokaisen mielipiteille tilaa.

KAKSONEN

Joku esittää sinulle suoria kysymyksiä. Tärkeintä on, että pystyt olemaan rehellinen itsellesi. Sinuun kohdistuu nyt paljon odotuksia.

RAPU

Pidä kiinni sovituista aikatauluista. Suunnitelmien muokkaantuminen ja improvisointi kuuluvat myös asiaan. Joustava asenne vie sinut pitkälle.

LEIJONA

On hyvä hetki lähteä tutustumaan ihmisiin. Tarjolla on haasteita ja jännittäviä uutisia. On aika astua täysin uuteen vaiheeseen.

NEITSYT

Älä anna kenenkään jyrätä sinua sivuun. Pidä tänään huoli siitä, että sinua kuullaan. Väärinkäsitykset kannattaa purkaa heti alkuunsa.

VAAKA

Ympäröi itsesi ihmisillä, joiden seura saa sinut loistamaan. Avaudu luottotyypeille sinua painavasta asiasta, niin olosi kevenee ja ratkaisuja alkaa löytyä.

SKORPIONI

On aika satsata kotiisi tai työskentely-ympäristöösi. Rahallinen investointi kantaa hedelmää. Joku yllättää sinut suurilla uutisillaan.

JOUSIMIES

Pidä huolta siitä, että sinulla on tarpeeksi tietoa tehdäksesi fiksuja ratkaisuja. Joku saattaa kertoa sinulle nyt värittynyttä versiota tapahtumista.

KAURIS

Älä anna huolta siitä, mitä muut tekevät. Tänään on tärkeää, että keskityt olemaan oma itsesi ja teet ratkaisuja, jotka tuntuvat sopivilta juuri sinulle.

VESIMIES

Älä päästä ketään sinun ja unelmiesi väliin. Ota rakentava kritiikki vastaan, mutta unohda lannistaviksi tarkoitetut kommentit. Kuuntele ennen kaikkea itseäsi.

KALAT

Tarkkaile ihmisten reaktioita. Tarjolla on paljon tietoa, vaikka kaikkea ei nyt lausuta ääneen. Älä kiirehdi vetämään johtopäätöksiä.

OINAS

Ehdota rohkeasti muutoksia ja parannuksia sinne, missä niitä kaivataan. Luota omaan arviointikykyysi. On hyvä hetki kokeilla tehdä asiat eri tavalla.