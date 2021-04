Päivän horoskooppi 18.4.

Tänään otetaan leijonaa niskasta kiinni!

OINAS

Hoida sovitut hommat sovittujen aikataulujen puitteissa pois alta. Joku kääntyy yllättäen puoleesi apua pyytääkseen. Ajattele ensisijaisesti omaa jaksamistasi.

HÄRKÄ

On aika tutustua uusiin ihmisiin ja aihepiireihin. Ideoita syntyy nyt lupaavaan tahtiin. Joku tekee sinulle houkuttelevan tarjouksen, joka kannattaa ottaa harkintaan.

KAKSONEN

Tarjoa apuasi, mutta ajattele myös omaa parastasi. Sinun ei tarvitse kantaa vastuuta kaikkien muiden hyvinvoinnista. Rajojen vetäminen on tärkeää.

RAPU

On hyvä hetki antaa kodillesi uusi ilme. Sen ei tarvitse käydä raskaaksi kukkarollesi. Anna luovalle puolellesi vapaat kädet, niin alkaa tapahtua.

LEIJONA

Oma-aloitteisuus on tänään tärkeää. Ota itseäsi niskasta kiinni ja lopeta asioiden tuonnemmaksi lykkääminen. Rohkeutesi palkitaan.

NEITSYT

Kerro ajatuksistasi muillekin. Hyvät ideasi menevät hukkaan, jos panttaat niitä muilta. Ole avoin myös rakentavalle kritiikille heittäytymättä liian herkäksi.

VAAKA

On aika tarttua ihmissuhdekysymykseen, joka on ollut pinnalla pitkään. Avoin keskustelu ja ymmärtäväinen asenne vievät pitkälle. Tiedossa on yllättäviä uutisia.

SKORPIONI

Luo keskustelua aiheesta, joka on lähellä sydäntäsi. Unohda tuomitseminen kokonaan ja pidä mielesi avoimena mielipiteille laidasta laitaan. Diplomatia on paras valttisi.

JOUSIMIES

Nauti laatuja-ajasta rakkaittesi kanssa. On hyvä hetki tehdä jotain arjesta poikkeavaa ja kaikkia piristävää. Hullulta tuntuvaa ideaa kannattaa ehkä testata.

KAURIS

Odottamaton käänne sekoittaa tänään pakkaa. Ole valmis hyppäämään uuteen seikkailuun. Joku kääntyy puoleesi epäselvin motiivein varustettuna.

VESIMIES

Sinulla riittää nyt ideoita ja mielikuvitusta. On aika antaa ajatuksesi lentää ja haaveiden muotoutua kaikessa rauhassa. Älä aseta itsellesi rajoja unelmointivaiheessa.

KALAT

Onni on nyt mukanasi kaikessa, mihin ryhdyt. Älä anna kenenkään lannistaa sinua negatiivisilla puheillaan. Kuuntele sen sijaan omaa sisäistä ääntäsi.