Päivän horoskooppi 16.4.

Kalat! Erotu rohkeasti joukosta.

OINAS

On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin ja avata silmät eri vaihtoehdoille. Älä jää jumiin tilanteeseen, jossa et tunne oloasi mukavaksi. Ilmassa on romantiikkaa.

HÄRKÄ

On aika oppia uusia asioita tai suunnitella tulevia reissuja. Pidä silmät auki otollisten tilaisuuksien varalta. Onni on tänään puolellasi.

KAKSONEN

On aika lykätä liikkeelle arkeasi piristäviä muutoksia. Kiinnitä yksityiskohtiin huomiota, sillä niissä on paljon voimaa. Pyydä tarvittaessa apua luotettavalta ihmiseltä.

RAPU

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittava tieto ennen kuin lähdet liikkeelle. Hätiköidyt johtopäätökset veisivät tänään vain noloihin tilanteisiin.

LEIJONA

Ota uudet haasteet vastaan. Ne valavat sinuun pikkuhiljaa lisää itsevarmuutta ja seikkailunhalua. Mikään este ei nyt ole sinulle ylivoimainen.

NEITSYT

Nauti laatuajasta rakkaittesi kanssa. On aika vaihtaa vapaalle ja tehdä jotain arjesta irrottavaa. Joku lähipiirissäsi kaipaa seuraasi nyt tavallista enemmän.

VAAKA

Katso tarkkaan, mihin rahasi menevät tällä hetkellä. Pahan päivän varalle säästäminen voi olla hyvä ajatus. Joku tarjoaa sinulle varteenotettavaa neuvoa.

SKORPIONI

Saat pienillä muutoksilla aikaan paljon kotonasi. Panosta viihtyisään ja toimivaan asuinympäristöön. Päivä tuo mukanaan yllättävän yhteydenoton.

JOUSIMIES

Pääset pitkälle pysymällä järjestelmällisenä. Aikataulut ja yhteiset päätökset tulee ottaa nyt tosissaan. Ota rakentava kritiikki avoimin mielin vastaan.

KAURIS

Älä jätä lupaavasti käyntiin lähtenyttä projektia kesken. On aika varmistella tulevaa ja pelata varman päälle. Seuraa omaa tärkeysjärjestystäsi.

VESIMIES

Löydät itsesi tilanteesta, jonka hoitamisesta ei tule helppoa. Menneisyytesi näkyy valinnoissasi tänään erityisen selkeästi. Ole valmis kyseenalaistamaan ajatusmallejasi.

KALAT

Saat tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja laajentaa verkostojasi. On hyvä hetki vertailla mielipiteitä ja erilaisia toimintatapoja. Erotu rohkeasti joukosta.