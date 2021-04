Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 14.–20.4.

Kuka on tällä viikolla voittaja? Viikkohoroskooppi sen kertoo.

OINAS 21.3.–19.4.

Hillitse tunteesi, jottet päädy tilanteeseen, jossa kaikilla on vain hävittävää. Itsenäinen työskentely osoittautuu tehokkaammaksi kuin yhdessä tekeminen. Et pidä ympärilläsi tapahtuvista muutoksista, mutta jos teet osasi hyvin, selviät voittajana maaliin.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Ota yhteyttä ihmiseen, jonka kanssa et ole keskustellut aikoihin. Hänellä on kiinnostavaa tietoa. Järjestä ajatuksesi ennen kuin teet seuraavan siirron. Älä anna tunteiden tai jääräpäisyyden ottaa valtaa ja keskity asioihin, jotka on realistista toteuttaa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Tilaisuus tehdä jotakin aivan uutta piristää mieltäsi. Suuntaa energiasi asioiden toteuttamiseen äläkä jää unelmoimaan. Ikävä asia nousee pintaan, jos sinä tai joku muu kieltää tunteensa. Ole avoin, se helpottaa kireyttä välillänne.

RAPU 22.6.–22.7.

Ystävältä saamasi tieto auttaa sinua tekemään päätöksen, josta olet ollut epävarma. Uusi suunta näyttää lupaavalta. Älä ota tarpeettomia terveydellisiä riskejä äläkä vastuita, jotka eivät sinulle kuulu. Rakkautta on ilmassa, on hyvä aika sitoutua.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Ole määrätietoinen, epävarmuus on turmioksi. Tunteita on nyt vaikea kontrolloida, mutta yritä suhtautua hienovaraisesti läheisiin ja tunnollisesti työvelvoitteisiin. Ole suora ja rehellinen, jottet anna jollekulle väärää kuvaa asioista.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Tee asiat eri tavalla kuin olet tottunut. Luovuus palkitaan. Pyri henkiseen kasvuun ja panosta tärkeisiin ihmissuhteisiin. Joku ymmärtää sinut väärin, jollet ole tosi tarkkana sanoissasi. Liioittelu tulkitaan helposti valehteluksi. Pysy erossa vaikeuksista.

VAAKA 23.9.–22.10.

Pidä elämäsi yksinkertaisena ja tee töissä parhaasi. On turha lähteä mukaan väittelyihin, joista tietää, ettei kukaan muuta mielipidettään. Keskity itsesi kehittämiseen, henkiseen kasvuun ja terveenä pysymiseen. Pidä huoli raha-asioista ja mielenrauhasta.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Astu ulos mukavuusalueeltasi ja ole rehellinen itsellesi, kun on kyse tunteista. Varaudu kohtaamaan vastustusta. Ota siitä onkeesi ilman että ylireagoit. Tee työelämään liittyvät muutokset oikeasta syystä, älä siksi, että olet pitkästynyt tai loukkaantunut jostakin.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Pysy budjetissa: lohtuostelu ei saa oloasi yhtään paremmaksi. Käytä aikasi taitojesi hiomiseen ja tulevien mahdollisuuksien kartoittamiseen. Pidä yhteyttä ihmisiin, jotka jakavat samat kiinnostuksen kohteet. Älä alistu, jos joku yrittää painostaa sinua.

KAURIS 22.12.–20.1.

Käytä suostuttelutaitojasi haastavan tutun tai työtoverin kanssa. Älä ajaudu kiistaan tai anna periksi imartelulle. Pidä huoli velvollisuuksistasi välttääksesi kiireen ja kritiikin. Apu jonka annat läheiselle johtaa odottamattomaan palkintoon.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Käytä älyä, niin löydät ratkaisun ongelmaan. Tunteet tuppaavat ottaa vallan. Yritä kuunnella vastapuolta ja poistu paikalta, jos et pysty löytämään yhteistä maaperää. Käytä aikaa luovuuden ruokkimiseen ja henkiseen kasvuun, niin löydät mielenrauhan.

KALAT 20.2.–20.3.

Kiinnitä huomiota siihen, miltä sinusta tuntuu. Älä anna pikkuasioiden vaivata äläkä ajaudu turhiin väittelyihin. Keskity siihen, mikä on itsellesi tärkeää. Sinulla tuntuu olevan nyt liikaa vaihtoehtoja. Älä anna tunteiden johdattaa väärään suuntaan.

