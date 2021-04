Päivän horoskooppi 9.4.

Taustatyöt kannattaa tehdä kunnolla, rapu.

OINAS

On aika tehdä pientä hienosäätöä arkeesi. Lähde liikkeelle perusasioista, jotka ovat saattaneet jäädä viime aikoina vähemmälle huomiolle. Ota etäisyyttä turhan uteliaisiin ihmisiin.

HÄRKÄ

Tänään sinun kannattaa kääriä hihat ja lähteä itse liikkeelle. Et nyt voi laskea sen varaan, että joku muu tekee aloitteet puolestasi. Näytä sen sijaan esimerkkiä.

KAKSONEN

On aika laajentaa horisonttia ja kiinnostua uusista asioista. Joku tekee sinulle yllättävän ehdotuksen, joka on harkitsemisen arvoinen. Älä luovuta yksittäisen takaiskun vuoksi.

RAPU

Ota selvää asioista itsenäisesti. Taustatyön tekeminen on tärkeää, jotta päädyt oikeisiin ratkaisuihin. Kiirehtiminen ei nyt kannata.

LEIJONA

Älä vaivaa päätäsi sillä, mitä muut tekevät. Keskity olemaan oma itsesi, vaikka se tarkoittaisikin joukosta erottumista. Luota itseesi ja kykyihisi.

NEITSYT

Pysyttele rauhallisena, oli tilanne mikä tahansa. Hermosi voivat olla tänään koetuksella, sillä muutoksia tulee tiheään tahtiin. Joku vaatii sinulta nyt liikaa.

VAAKA

Liikkeellä on vääristynyttä tietoa, joten ole tarkkana. Sinun kannattaa tarkistaa faktat luotettavasta lähteestä. Kuuntele ennen kaikkea vaistoasi, jos se hälyttää.

SKORPIONI

Suuntaa kohti asioita ja ihmisiä, jotka kiehtovat juuri sinua. On aika avata silmät ja ottaa vastaan uusia haasteita, joita sinulle on tarjolla. Läheiselläsi on sinulle uutisia.

JOUSIMIES

Erottele huolella taru todellisuudesta. Liikkeellä on nyt huhuja, jotka voivat saada ajatuksesi pahasti solmuun. Ole kriittinen kuuntelija ja ota asioista selvää itse.

KAURIS

Älä anna kenenkään lannistaa sinua. Anna negatiivisten puheiden valua yhdestä korvasta sisään ja toisesta ulos. Jatka kaikessa rauhassa sydäntäsi lähellä olevan projektin parissa.

VESIMIES

Hoida keskeneräisiä asioita pois alta. On hyvä hetki vilkaista, että paperiasiat ovat kunnossa. Huomiseen ei kannata nyt lykätä mitään turhaa.

KALAT

Tunteet saattavat kuohua tänään helposti. Paljon riippuu kommunikoinnista. Valikoi sanasi huolella ja pyri purkamaan kytevät väärinkäsitykset mahdollisimman pian.