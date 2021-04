Päivän horoskooppi 7.4.

Neitsyt! Hakeudu ystävän juttusille.

OINAS

Saat tilaisuuden ottaa tilan haltuusi ja loistaa elementissäsi. Keräät nyt paljon positiivista huomiota, ja se saattaa johtaa mielenkiintoisiin kohtaamisiin.

HÄRKÄ

Kultainen keskitie on vaalimisen arvoinen. Vältä ylilyöntejä kaikessa, mihin ryhdyt. Läheiselläsi on sinulle käytännönläheinen neuvo.

KAKSONEN

Ota kaikki irti netin tarjoamista yhteydenpitomahdollisuuksista tänään. Pääset ehkä kokeilemaan jotain uutta virtuaalisen tapahtuman tai muun tempauksen muodossa.

RAPU

Heittäydy luovaksi mutkikkaassa tilanteessa. Vanhoilla ajatusmalleilla ei pääse nyt kovin pitkälle. Ole valmis kyseenalaistamaan omia periaatteitasi.

LEIJONA

Ammenna voimaa ihmisistä, joilla on reipas ote asioihin. Moni asia on kiinni asenteestasi. On aika tehdä arkeesi piristäviä muutoksia.

NEITSYT

Varo asettamasta itsellesi rajoja, jotka ovat olemassa vain päässäsi. Itseluottamuksesi voi kaivata nyt paikkailua. Juttele hyvän ystävän tai kumppanisi kanssa.

VAAKA

Ole avoin ehdotuksille. Moni asia liikkuu nyt eteenpäin samanaikaisesti, ja muutokset tulevat elämääsi varoittamatta. On aika päästää irti menneistä.

SKORPIONI

Anna kodille uusi ilme. Sen ei tarvitse maksaa maltaita, sillä onni voi potkaista tänään sinua sillä saralla. Saatat löytää loistavan tarjouksen tai saada yllättävän lahjoituksen.

JOUSIMIES

Käänny ystävän tai sukualisen puoleen. On hyvä hetki jutella menneistä ja käsitellä sinua askarruttava asia pois päiväjärjestyksestä.

KAURIS

Et tule tänään kaikkien kanssa toimeen. Pidä mielipiteesi itselläsi ja keskity tarkkailemaan, mihin suuntaan tilanne kehittyy. Joku lähelläsi kaipaa nyt apuasi.

VESIMIES

Anna innokkuutesi näkyä. Jokin on vanginnut nyt mielenkiintosi, ja se täyttää ajatuksesi tänään. Ota kaikki irti siitä saamastasi energiasta.

KALAT

Ole valmis kokeilemaan uusia asioita. Mieti rehellisesti, mikä sinua kiinnostaa, ja seuraa sitä. Hetki on otollinen myös verkostojen laajentamiselle.