Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 31.3.–6.4.

Unelmista totta, oinas!

OINAS 21.3.–19.4.

Uteliaisuudestasi on nyt hyötyä. Tieto, jonka onnistut kaivamaan, auttaa etenemään työssäsi. Pidä yhteyttä ihmisiin, jotka koet inspiroiviksi, ja saat rohkeutta tehdä unelmistasi totta. Jos yrität jatkuvasti toteuttaa muiden toiveita, kadotat intuitiosi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Kiinnitä enemmän huomiota siihen, millaisen vaikutelman annat. Riippuu täysin itsestäsi, miten asiat etenevät, ja huolellinen suunnittelu saa muutkin vakuuttumaan ideoistasi. Pidä etäisyyttä ihmisiin, joilla on taipumus painostaa ja manipuloida.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Petyt siihen, että muut tuntuvat vain puhuvan eivätkä tekevän. Toimi sinä, niin eteesi aukeaa uusia mahdollisuuksia. Älä pelkää tarttua niihin, menestyt, kun kokemusta karttuu. Joku yrittää johtaa sinua harhaan. Pysy tyynenä ja pidä puolesi.

RAPU 22.6.–22.7.

Rauhoita ympäristösi: mitä vähemmän häiriötekijöitä, sitä helpompi on saada työt tehtyä. Ota menneistä oppia, niin teet parempia raha-asioihin liittyviä päätöksiä jatkossa. Suunnittele ideasi huolellisesti ennen kuin esittelet niitä muille.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Älysi yhdistettynä kovaan työhön kantaa hedelmää. Älä anna kenenkään häiritä unelmiesi toteutumista. Kuuntele kuitenkin tarkasti, millaisia ajatuksia muilla on. Romantiikka piristää arkeasi. Anna muutokselle ja uusille aluille mahdollisuus.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Olet painanut kuin pieni eläin. Rauhoitu ja tee tarvittavat muutokset, jotka lieventävät stressiäsi. Olisiko nyt hyvä aika panostaa koulutukseen tai työssä oppimiseen? Ole tarkkana, ettet elä yli varojesi etkä aiheuta itsellesi terveydellisiä riskejä.

VAAKA 23.9.–22.10.

Älä oleta, että kaikki tervehtivät tekemääsi päätöstä iloiten. Pidä kuitenkin pääsi. Ota yhteyttä ihmiseen, joka on kiinnostanut sinua jo pitkään. Opit tuoreelta tuttavuudeltasi jotakin uutta. Pieni ystävällinen ele lähentää sinua ja rakastasi toisiinsa.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Keksit kiinnostavan idean, mutta laske tarkasti, onko sinulla taloudellisia mahdollisuuksia toteuttaa se. Kannattaa käyttää asiantuntijan apua. Yllättävä tilanne jättää sinut kiusalliseen välikäteen. Tilanteen käyminen läpi avoimesti kannattaa.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Mieti, miten voisit tehdä arjestasi sujuvampaa. Kiinnitä huomioita ihmissuhteisiin: on kyse sitten henkilökohtaisista tai työsuhteista, on tärkeää yrittää ymmärtää toisten tarpeita. Siitä on hyötyä itsellesikin. Suunnittele jotakin mukavaa rakkaittesi kanssa.

KAURIS 22.12.–20.1.

Käy rauhassa läpi tilanne, johon olet päätynyt. Yritä katsoa asiaa myös toisten näkökulmasta ja tee, mikä on parasta kaikille. Saat kiinnostavan ehdotuksen, mutta tarkista faktat ennen päätöstä. Väärä mielikuva kostautuu.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Kiinnitä huomiota siihen, miten voisit tehdä asiat tehokkaammin ja vähällä vaivalla. Läheisesi herättää sinut ajattelemaan tilannettasi uudesta kulmasta. Suutut, kun joku yrittää hyötyä kustannuksellasi tai johtaa harhaan. Kysy suoraan, mistä on kyse.

KALAT 20.2.–20.3.

Rehellisyys itseä kohtaan auttaa välttämään ikävät tilanteet. Keskity murehtimisen sijaan siihen, mitä voit saavuttaa, niin onnistut. Huolehdi ensin velvollisuuksista ja löysää vasta sitten. Ole suora sen suhteen, mitä haluat ja mitkä ovat tuntemuksesi.

