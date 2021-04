Tiedätkö, mikä olet kiinalaiselta horoskoopiltasi? Selvitä tästä merkkisi ja persoonallisuutesi

Oletko seikkailunhaluinen hevonen vai taiteellinen jänis?

Kiinalainen horoskooppi perustuu 12 eri merkkiin, jotka toistuvat 12 vuoden sykleissä. Merkki määräyy oman syntymävuoden mukaan, ja jokaisella merkillä on oma persoonallisuutensa. Kunkin merkin ominaisuuksien uskotaan heijastuvan paitsi vuoden aikana syntyneiden ihmisten luonteeseen, myös vuoden tapahtumiin.

Katso alta oman syntymävuotesi horoskooppimerkki. Vuosilistauksen alta löydät kuvaukset eri merkkien persoonallisuuksista.

Huomio! Eläinmerkki määräytyy kiinalaisen kuukalenterin mukaan eikä koko vuoden mukaan, joten etenkin alkuvuonna syntyneiden kannattaa tarkistaa merkkinsä esimerkiksi täältä.

Horoskooppivuodet

Sika: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Rotta: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Härkä: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tiikeri: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Jänis: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Lohikäärme: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Käärme: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Hevonen: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Vuohi (/lammas): 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Apina: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Kukko: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Koira: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Rotta

Kiinalaisista horoskooppimerkeistä rotta on ensimmäinen, ja hänellä on erittäin valoisa puolensa – mutta myös se synkempi. Rotalla on paljon viehätysvoimaa. Hän on myös luova ja nopeaälyinen, mutta pyrkii usein täydellisyyteen ja voi olla liian suorasukainenkin sanoissaan.

Säästäminen ja oman talouden hallinta ovat rotan vahvuuksia, joskin joskus hän saattaa olla pihikin. Tarkkanäköisyytensäkin ansiosta hän menestyy elämässään ja ystävällisyys tekee hänestä muun muassa hyvän läheisen.

Härkä

Varmuus ja puolustus leimaavat kiinalaisen horoskoopin härkää. Hän on uskollinen ja kärsivällinen, ja muun muassa siksi mainio kumppani sekä ystävä. Vaikka härkä myös nauttii usein omasta seurastaan ja voi olla hyvinkin hiljainen muiden seurassa.

Härän toimintaa korostavat lisäksi päättäväisyys ja tarkkaavaisuus. Hän saattaa olla mielipiteissään jopa taipumaton, varsinkin jos hänen turvallisuutensa tai maineensa on uhattuna. Jääräpäisyyden lisäksi härkä on tunnettu kiihkeästä temperamentistaan ja hän suuttuu helposti.

Tiikeri

Itsenäinen, mutta rohkea tiikeri on aina valmis uusiin haasteisiin. Tiikerillä on seikkailunhalua ja viehätysvoimaa vaikka muille jakaa. Myötätuntoinen ja herkkäkin hän on, mutta äkkipikaisuus ja itsekkyys paistavat helposti pinnan alta.

Helposti innostuva ja rauhaton tiikeri saattaa olla välillä tuuliajolla ja hän tekee päätöksiä liian kevyin perustein. Taustalla on kuitenkin paljon idealismia ja järkevyyttä, jotka saavat tiikerin näyttämään luotettavalta muiden silmissä.

Jänis

Taiteellisuus, järjestelmällisyys ja tunteellisuus – näilläkin määreillä jänistä voi kuvailla. Hän on nokkela ja mukavuudenhaluinen, mutta silti vaatimaton ja erittäin tasainen persoonallisuus. Joskus jänis voi vaikuttaa laiskalta ja syrjään vetäytyvältäkin, vaikka hän on oikeasti yleensä todella kunnianhimoinen.

Älykkyys ilmenee muun muassa jäniksen diplomaattisissa kyvyissä ja hänen halussaan kehittää itseään jatkuvasti. Vaikka hän on useimmiten tahdikas, saattaa juoruileminen ottaa joskus vallan.

Lohikäärme

Herkkä ja urhoollinen lohikäärme sopii hyvin johtajaksi. Hän ajattelee nopeasti ja ymmärtää yksityiskohtia sekä kuuntelee muita. Hän osaa luontaisesti ohjata muita sekä organisoida asioita niin töissä kuin kotona. Toisaalta hän voi olla jossain määrin liian tunteellinen ja itsekeskeinen, häiritsevän voimakas persoona, jonka pikkutarkkuus ja kriittisyys voi häiritä muita.

Ystävänä lohikäärme on valloittava ja uskollinen. Luotettavien lähimmäisten seurassa hän osaa näyttää pehmon ja romanttisen puolensa, mikä tekee hänestä myös ihanan kumppanin.

Käärme

Kiehtova, mutta haastava käärme vihaa epäonnistumisia ja on erittäin kilpailuhenkinen. Hän toimii määrätietoisesti ja analyyttisesti. Elämässään hän arvostaa myös kauneutta, itsetutkiskelua sekä turvallisuutta. Moni ajatteleekin helposti, että käärme on turhamainen ja itsekäs. Mutta ystävänä hän on suojeleva ja hänestä löytyy myötätuntoa.

Käärmeen ikävä puoli liittyy itsensä rasittamiseen. Hän ei helposti usko muiden mielipiteisiin ja pitäytyy vankasti omissa näkökulmissaan.

Hevonen

Suurista joukoista ja nopeista muutoksista innostuva hevonen on kiinalaisen tähtikartan kuumaverisin merkki. Hänellä on heikkoutta äkkipikaisuuteen, salamarakkauksiin ja kärsimättömyyteen. Hän rakastaa huumoria, viihdykkeitä ja ihmisten seuraa, vaikka onkin itsenäinen ja harvoin haluaa ottaa neuvoja vastaan. Siksi hevonen sopii hyvin esimieheksi ja on päällikkö usein ihmissuhteissaankin.

Hän on aktiivinen ja suorapuheinen, positiivisesti ajatteleva persoona, joka väsyttää helposti itsensä huolehtimalla liikaa toisista.

Vuohi (/lammas)

Vakaa ja vilpitön vuohi voi vaikuttaa ujolta ja oman vapautensa vaalijalta, mutta hän on lempeä ja empaattinen seuralainen. Järjestelmällisyytensä ja tarkkuutensa ansiosta hän pääsee vaivattomasti päämääriinsä. Toisaalta hän saattaa olla aluksi päättämätön ja hautoa pitkään lopullista päätöstään.

Vuohi on viisas, lempeä ja säästäväinenkin, joten hänen taloudellinen hyvinvointinsakin on aina kunnossa. Niin ikään oikeudenmukaisuus ja taiteellisuus leimaavat usein vuohen toimintaa.

Apina

Hyvä ongelmienratkaisutaito ja neuvottelukyky tekevät apinasta herttaisen ystävän sekä kumppanin. Hän rakastaa vapautta ja omaa tilaa, sekä on usein utelias ja itsevarma tulevaisuutta kohtaan.

Apina kiihtyy nopeasti, mutta leppyy myös samalla tavalla nopeasti. Mutta apina antautuu joskus liian nopeasti mielihaluilleen ja haluaa saada asiat valmiiksi heti. Jos hän ei saa tehdä välittömästi innostavaa asiaa, jää puuha usein kesken.

Kukko

Pohjimmiltaan kukko voi olla hyvinkin arka, vaikka hän saattaisi vaikuttaa kuinka seikkailunhaluiselta ja sosiaalisilta. Hän on kovin toimelias ja innostuu nopeasti, sekä pitää kiinni voimavarojensa kustannuksella intohimoistaan.

Suorasukaisuus ja itsekkyys leimaavat usein kukon toimintaa. Hän on myös rohkea ja viihdyttävä, kun sattuu sille päälle. Kukon tunteet heiluvat usein laidasta toiseen.

Koira

Koiran vuonna syntynyt on kiinalaisen horoskoopin mukaan uskollisin ja rehellisin ihminen. Avarakatseisuus, eloisuus ja urhoollisuus ovat koiran ominaisia piirteitä. Hän on epäitsekäs kumppani ja loistava ystävä.

Työpaikalla koira on tehokas ja luotettava työntekijä, joka helposti vähättelee saavutuksiaan. Joskus koiran ärhäkkä hetki tai emotionaalisesti kylmä fiilis voi yllättää, myös koiran itsensä.

Sika

Sika on hyväntahtoinen, jopa antelias ja rehellinen. Sika pitää helposti kiinni myös omasta hyvinvoinnistaan. Hän elää täysillä nykyhetkessä ja on aina valmis juhlimaan. Sosiaalisen luonteensa ansiosta sika on verkostoitumisen ammattilainen ja loistavaa seuraa kaiken puolin; tosin hänellä voi olla taipumusta ripustautua liian tiiviisti ihmisiin.

Päättäväinen ja ahkera sika pärjää kuitenkin hyvin elämässään – ja hän on usein se tukihenkilö, jolta ystävät kysyvät neuvoa ongelmatilanteissa, erityisesti rahaan liittyvissä.

Lähteet: Astro- ja Kiinalainen uusivuosi -sivustot

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa helmikuussa 2019.