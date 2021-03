Päivän horoskooppi 26.3.

Varo, vaaka! Sorrut nyt helposti ylilyönteihin.

OINAS

Älä jätä leikkiä kesken. Takaiskuilta ei voi tänään välttyä, ja sinulla voi olla vaikeuksia pysyä kärryillä tapahtumista. Sinnikkyytesi palkitaan.

HÄRKÄ

Älä unohda, mikä sinulle on tärkeintä. Jokin on nyt asettunut sinun ja unelmasi väliin, mutta tilanne on ohimenevä. Luota siihen, että onnesi kääntyy.

KAKSONEN

Ole valmis menemään avuksi ihmiselle, joka on joutunut vaikeaan tilanteeseen tai kuullut suru-uutisen. Tuen tarjoaminen merkitsee hänelle jo paljon.

RAPU

On hyvä hetki laajentaa verkostojasi. Teet palveluksen itsellesi tutustumalla uusiin ihmisiin ja aihepiireihin. Päivä tuo tullessaan hyviä uutisia.

LEIJONA

Lähde liikkeelle oikeista syistä. Seuraa sydämesi ääntä, äläkä anna kenenkään painostaa sinua tekemään päätöksiä. Omistaudu projektille, joka on lähellä sydäntäsi.

NEITSYT

Keskity tekemään sitä, mikä on tärkeintä juuri sinulle. Joku yrittää vetää huomiotasi väärään suuntaan, mutta pidä pintasi. Ole uskollinen omalle jutullesi.

VAAKA

Sorrut nyt helposti ylilyönteihin. Jarruta hieman ja mieti, minkälaisia seurauksia tempauksillasi voi olla. Läheiselläsi on sinulle yllättävä pyyntö.

SKORPIONI

On hyvä hetki omistautua kodillesi. Järjestele paikkoja uuteen uskoon. Kevätsiivous rauhoittaa mieltäsi ja antaa perspektiiviä.

JOUSIMIES

Uusi haaste tekisi nyt hyvää. Pidä silmät auki otollisten mahdollisuuksien varalta. Tarvitset tekemistä ja inspiraation lähteitä.

KAURIS

Tee omaa juttuasi. Joukosta erottuminen on tänään vain hyvä juttu. Joku kääntyy puoleesi yllättävän uutisen kertoakseen.

VESIMIES

Luvassa on viime hetken muutoksia suunnitelmiin. Älä anna sen hermostuttaa, vaan ota käänteet avoimin mielin vastaan. Diplomaattinen asenne on tarpeen tänään.

KALAT

Älä ota terveyteen liittyviä riskejä. Pidä huoli siitä, että arjessasi vallitsee tasapaino. On hyvä hetki kokeilla uutta liikuntaharrastusta.