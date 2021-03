Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 24.3.–30.3.

Yhdelle merkille saattaa olla tiedossa romantiikkaa, toisen kova työ palkitaan.

OINAS 21.3.–19.4.

Suunnittele, miten saat kaiken tehtyä vähimmällä vaivalla. Kyseenalaista ehdotukset, jotka kuulostavat liian hyviltä ollakseen totta. Tee taustatyöt huolellisesti ennen kuin esittelet ideaasi pomolle. Tunteita on vaikea pitää hallinnassa, mutta yritä.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Ota yhteyttä ihmisiin, jotka pystyvät auttamaan sinua eteenpäin. Epäjohdonmukaisuutesi aiheuttaa ongelmia. Älä anna kenenkään painostaa tekemään mitään, mikä ei tunnu oikealta. Anna intuitiosi ohjata. Älä sekoita tunteita ja raha-asioita.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Tapaat jonkun, joka herättää kiinnostuksesi. Tiedossa on ehkä myös romantiikkaa. Älä ole ajatustesi suhteen liian avomielinen tai joku varastaa ideasi. Tunteet uhkaavat kärjistyä, mutta käyttäydy kuin aikuinen, niin sinulla ei ole mitään kaduttavaa.

RAPU 22.6.–22.7.

Suhtaudu ymmärtäen ja ratkaisukeskeisesti hankaliin tilanteisiin. Kohtuus on olennaista, kun haluat pitää raha-asiat hallinnassa. Et ehkä pidä muutoksista, mutta niistä on sinulle myöhemmin hyötyä. Tarkkaile ja opi, niin tiedät, mitä tehdä seuraavaksi.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Tee asioita vain omasta halustasi, älä siitä syystä, että muutkin tekevät. Neuvojia riittää, mutta tutkiskele itseäsi ja pohdi, mikä on parasta juuri sinulle. Etsi uusia kiinnostuksen kohteita, jotta säilytät intohimon elämää kohtaan. Itseään on hyvä kehittää.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Keskity asioihin, jotka pystyt saattamaan loppuun. Ystävyyssuhde kärsii, jollet pysty kunnioittamaan toisen näkökulmaa. Älä ota liikaa paineita erimielisyyksistä. Vietä aikaa ihmisen kanssa, joka ruokkii mielikuvitustasi ja tukee pyrkimyksiäsi.

VAAKA 23.9.–22.10.

Pidä yhteyttä samanhenkisiin ihmisiin, saat potkua edetä kohti tavoitteitasi. Tärkeä ihmissuhde tuo vakautta elämään. Suuntaa energiasi johonkin fyysiseen toimintaan, se lievittää ahdistustasi. Tarkista faktat ja tee, mikä on oikein välittämättä kritiikistä.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Älä anna laiskottelun olla esteenä tavoitteiden toteutumiselle. Ylireagointi epävakaassa tilanteessa kostautuu. Ole pikemmin tarkkailija ja hyvä kuuntelija, jos haluat ratkaista tilanteet rauhanomaisesti. Älä ota tarpeettomia terveydellisiä riskejä.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Kova työ palkitaan. Kysy neuvoa ihmisiltä, joilla tiedät olevan kokemusta ja näkemystä. Säästä pahan päivän varalle, äläkä sorru heräteostoksiin. Huoleton käytös on akilleen kantapääsi: kiinnitä enemmän huomiota terveyteen.

KAURIS 22.12.–20.1.

Ystävän tai sukulaisen kanssa herää ongelmia, jos jompikumpi painostaa toista. Punnitse seuraukset ja keskity merkityksellisempiin asioihin välttääksesi hässäkän. Ole etukenossa teknologian ja trendien suhteen. Osaat kyllä, ja itseluottamuksesi kasvaa.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Älä mene lankaan, kun joku yrittää hyötyä sinusta taloudellisesti. Käytä aikaasi ja investoi kotisi kohentamiseen. Kuuntele, mitä jollakulla on tarjottavanaan, mutta käytä järkeä, kun pohdit, lähdetkö mukaan. Muista, että muutoksella on seurauksensa.

KALAT 20.2.–20.3.

Ole tarkkana, että huomaat, milloin joku yrittää vain pelata kanssasi. Älä tarjoa enempää kuin mitä sinulle tarjotaan. Ole hyvä kuuntelija ja pidä mielipiteet ominasi. Kuulet tietoa, josta on tulevaisuudessa hyötyä. Positiivisia muutoksia on tiedossa.