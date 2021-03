Päivän horoskooppi 23.3.

Kauris! Hyvinvointisi menee tänään kaiken muun edelle.

OINAS

On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin, vaikka se tapahtuisikin virtuaalisesti. Nyt kannattaa pitää korvat auki kaikkialla, missä kuljet. Onni potkii sinua tänään.

HÄRKÄ

Positiiviset muutokset ovat sinusta kiinni. Ole valmis tarttumaan epäkohtiin odottelematta, että joku muu tekisi niin puolestasi. Älä lykkää tuonnemmaksi asiaa, jonka voit hoitaa jo tänään.

KAKSONEN

Katso tarkkaan, minkälaisia viestejä tulet antaneeksi. Saatat johtaa jotakuta tahattomasti harhaan, ellet valitse sanojasi harvinaisen huolellisesti.

RAPU

Mieti, mihin olet matkalla. On hyvä hetki kerrata suunnitelmia ja varmistaa, että toiveesi ja toimintasi vastaavat toisiaan. Tärkeintä on, että olet rehellinen itsellesi.

LEIJONA

Keskity olemaan paras versio itsestäsi. Kilpailuun mukaan lähteminen on energian haaskaamista. Päästät itsesi vähemmällä perääntymällä nokittelusta.

NEITSYT

Ympäriltäsi löytyy ihmisiä, joilla on samat huolenaiheet kuin sinulla. Nosta äänesi kuuluviin ja ilmaise itseäsi. Muottiin mukautumisesta ei kannata kantaa huolta.

VAAKA

Etsi lisää tietoa sinua kiinnostavista asioista. Älä vedä hätiköityjä johtopäätöksiä, jos sinulta puuttuu vielä faktoja. Ole valmis kyseenalaistamaan ajatuksiasi.

SKORPIONI

Ilmassa on epävarmuutta. Keskity siihen, mikä sinulle on tällä hetkellä tärkeintä. Muista olla armelias itseäsi kohtaan ja pitää taukoja silloin, kun se on tarpeen.

JOUSIMIES

Joku yrittää saada päätäsi pyörälle kauniilla sanoilla. Ota taustoista selvää, äläkä unohda mikä sinulle on tärkeintä. Vedä rajoja silloin, kun se on tarpeen.

KAURIS

Pidä hyvää huolta terveydestäsi. Hyvinvointisi menee kaiken muun edelle, ja sinun tulisi suhtautua kriittisesti kaikkeen jaksamistasi nakertavaan. Läheiselläsi on sinulle hyvä neuvo.

VESIMIES

Suuntaa energiasi sinne, missä sitä tarvitaan. Olet nyt oikea ihminen sovittelemaan riitoja ja tasapainottamaan vinksahtaneita tilanteita. Neuvojasi kuunnellaan ja arvostetaan.

KALAT

On aika tarttua keskeneräisiin hommiin. Luovat projektit ja johtajan rooli sopivat sinulle nyt hyvin. Pääset vaivattomasti hyviin tuloksiin ja olet toivottu yhteistyökumppani.