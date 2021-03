Päivän horoskooppi 22.3.

Avoin mieli on tänään valttisi, kaksonen.

OINAS

Ole koko sydämelläsi mukana siinä, mitä teet. On hyvä hetki opetella uusia taitoja ja luopua huonoista tavoista, jotka eivät palvele sinua tai tavoitteitasi.

HÄRKÄ

Älä anna liikaa valtaa tunteillesi. Tänään on tehtävä tulevaa koskevia päätöksiä, joissa on pidettävä pää kylmänä. Pidä suunnitelmasi omana tietonasi.

KAKSONEN

On hyvä hetki oppia uutta. Avoin mieli on paras valttisi, kun tutustut uusiin maailmoihin ja ihmisiin. Ilmassa on tänään romantiikkaa.

RAPU

Anna tunteidesi näkyä. Ota epäselvä asia puheeksi viivyttelemättä, niin juttu ei paisu vääriin mittasuhteisiin. Joku pyytää sinulta suurta palvelusta.

LEIJONA

On hyvä hetki suunnitella ja pohtia tulevaisuutta. Joku heittää sinulle idean, joka kuulostaa ensihätään kaukaa haetulta. Älä kuitenkaan vielä heitä sitä romukoppaan.

NEITSYT

On aika ottaa riski ja tarttua annettuun tilaisuuteen. Säädä itseluottamuksesi kohdilleen. Saat kannustusta hyvältä ystävältä tai perheenjäseneltä.

VAAKA

Älä anna tunnerikkaan selkkauksen määritellä koko päivääsi. Ole valmis päästämään irti ja siirtymään eteenpäin. Saat tilaisuuden oppia jotain itsestäsi.

SKORPIONI

Kokeile tehdä asiat eri tavalla tänään. Uudet rutiinit piristävät mieltä ja tuovat arkeesi vaihtelua. Joku pyytää sinulta palvelusta.

JOUSIMIES

On aika toimia ja vähentää jaarittelua. Tänään on tärkeää saada asioihin liikettä. Älä odottele lähtösignaalia ulkopuolelta.

KAURIS

Pidä itsestäsi huolta. Olet ehkä tekemissä hankalan ihmisen kanssa tänään. Älä ota tosissasi kaikkea saamaasi palautetta, vaan suodata kommentit huolella.

VESIMIES

Stressi pysyy aisoissa, kunhan pidät itsesi huolta riittävällä levolla ja armeliaisuudella. Unohda täydellisyyden tavoittelu, jos väsymys uhkaa iskeä.

KALAT

Muutoksia on luvassa nyt joka suunnalta. Nyt ei ole oikea hetki jäädä kiinni muistoihin. Avaa mielesi uusille asioille ja ihmisille.