Päivän horoskooppi 17.3.

Kuulumisia päivittämään, oinas!

KALAT

Kuuntele kokeneemman mielipiteitä, sillä ne tulevat tänään tarpeeseen. Nyt ei ole oikea hetki ottaa riskejä tai perustella ratkaisuja pelkillä aavistuksilla.

OINAS

Ota yhteyttä vanhaan tuttuun, joka pyörii ajatuksissasi. Kuulumisten päivittäminen muistuttaa sinua jostain tärkeästä. Hän saattaa myös tarjota sinulle arvokkaan vinkin.

HÄRKÄ

On aika tehdä päätöksiä. Ilmassa leijuva epävarmuus ei tee seuraavien siirtojen suunnittelusta helppoa. Paikoilleen jääminen ei kuitenkaan tule kyseeseen.

KAKSONEN

Oma-aloitteisuus on nyt paras valttisi. Älä jää odottelemaan lähtömerkkiä ulkopuolelta, vaan seuraa vaistoasi. Joukosta erottuminen kannattaa.

RAPU

Muutokset ovat sinusta kiinni. Näköpiirissäsi on nyt mahdollisuuksia, jotka syystä tai toisesta sivuutat. Mukavuusalueeltasi ulos astuminen yllättää sinut iloisesti.

LEIJONA

Hidasta ja mieti hetki, mitä haluat tehdä seuraavaksi. Pelkkien päähänpistojen seuraaminen ei vie sinua oikeaan osoitteeseen. Perheenjäsenellä on sinulle hyvä neuvo.

NEITSYT

Ota vahvuutesi käyttöön. Edessäsi on mutkikas tilanne, jonka selvittämiseen kaivataan mielikuvitusta. Hullulta tuntuva idea voi olla juuri sitä, mitä tarvitset.

VAAKA

Satsaa enemmän projektiin, joka on lähellä sydäntäsi. On tullut aika järjestellä arkirutiinejasi tavoitteitasi vastaaviksi. Hyvinvointisi on pääasia.

SKORPIONI

Älä jätä mitään sattuman varaan. Huolellinen suunnittelu on nyt kaiken hyvän lähtökohta. Joku lähestyy sinua yllättävän ehdotuksen kanssa.

JOUSIMIES

Ota askel taaksepäin. Tauko arjesta ja suurista kysymyksistä tekee hyvää. Ystävällä tai kumppanillasi on sinulle hauska ehdotus.

KAURIS

Keskity kaikkeen siihen, mikä on ulottuvillasi. Haaveilemisessa ei ole mitään pahaa, mutta älä kuormita itseäsi liian korkeilla odotuksilla. Ilmassa on romantiikkaa.

VESIMIES

Pidä tunteet ja raha-asiat erillään. Budjetista kiinni pitäminen säästää sinut monilta huolilta. Karsi tarpeettomia menoja vähemmälle viivyttelemättä.