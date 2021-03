Päivän horoskooppi 9.3.

Onni on puolellasi, kauris!

KALAT

Ota puheeksi asia, joka häiritsee sinua. Sen pitkittäminen ei auta ketään. Valikoi sanasi huolella, etenkin jos olet tekemisissä uusien ihmisten kanssa.

OINAS

Ole valmis sopeutumaan käänteisiin laidasta laitaan. Joustavuutesi on nyt paras valttisi. Menneisiin takertuminen ei näytä sinua kovin edullisessa valossa.

HÄRKÄ

Pidä elämäsi simppelinä. On tärkeää, että osoitat olevasi luotettava ja seisot sanojesi takana. On hyvä hetki keskittyä kehittämään itseäsi.

KAKSONEN

Ole tarkkana kauniilla puheilla hurmaavan ihmisen kanssa. Hänen motiivinsa voivat olla kyseenalaiset. Luota vaistoosi ja hyvän ystävän neuvoihin.

RAPU

Älä lauo mielipiteitäsi liian hanakasti, sillä sinulta saattaa vielä puuttua olennaista tietoa. Ota asioista selvää ja harkitse tarkkaan ennen väittelyyn liittymistä.

LEIJONA

Pidä silmät auki otollisten tilaisuuksien varalta. Etenkin työelämässä jotain jännittävää voi odottaa aivan kulman takana. On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin.

NEITSYT

Voit oppia paljon tarkkailemalla ympäristöäsi. Pienillä muutoksilla käytökseesi saattaa olla kauaskantoiset vaikutukset. On aika kokeilla jotain uutta.

VAAKA

Ole avoin ehdotuksille. Moni asia liikkuu nyt vauhdilla eteenpäin, eikä harkinta-aikaa jää. On aika uskaltautua ottamaan riskejä ja koettelemaan rajojasi.

SKORPIONI

On hyvä hetki hidastaa tahtia ja varmistaa, että olet matkalla oikeaan suuntaan. Keskity siihen, mikä on mahdollista ja mihin haluat panostaa. Puutteiden listaaminen on ajan hukkaa.

JOUSIMIES

Keskity raha- ja työasioihin tänään. Älä lykkää häiritseväksi käynyttä kysymystä tuonnemmaksi, vaan etsi siihen ratkaisu jo tänään. Nopeat liikkeet kannattavat.

KAURIS

Pidä huolta itsestäsi. On hyvä hetki aloittaa liikuntaharrastus tai viilata ruokailutottumuksia kohdilleen. Onni on nyt puolellasi kaikessa, mihin ryhdyt.

VESIMIES

Järjestelmällisyys ja päättäväisyys avaavat paljon ovia. Pyri tulemaan toimeen kaikkien kanssa, sillä yhteistyö on nyt suurin voimavarasi. On aika pohtia asioiden tärkeysjärjestystä.