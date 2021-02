Päivän horoskooppi 27.2.

Ilmassa on romantiikkaa, kauris!

KALAT

Pyydä tukea silloin, kun tarvitset sitä. Moni kysymys löytää tänään ratkaisunsa. Pyri olemaan tehokas ja aktiivinen työasioissa.

OINAS

On aika hidastaa ja hioa suunnitelmia. Etenkään työasioissa kiirehtiminen ei kannata. Kiinnostava ehdotus ilmaantuu kuvioihin yllättävältä taholta.

HÄRKÄ

Pysy budjettisi rajoissa, etenkin kotiin liittyvissä hankinnoissa. Onni on nyt puolellasi. On hyvä hetki ottaa yhteyttä vanhaan ystävään, josta et ole kuullut aikoihin.

KAKSONEN

Mieti tarkkaan, onko hetki otollinen tunteidesi paljastamiselle. Väärinkäsityksiä ja kuohahduksia syntyy nyt helposti. Joku yllättää sinut hyvillä uutisilla.

RAPU

Luovuus on tänään valttia. Omaperäisyytesi on sinulle hyvää mainosta, sillä joukosta erottuminen antaa sinulle etumatkaa. On hyvä hetki järjestellä kotiasi.

LEIJONA

Kaipaat jännitystä ja muutoksia. Hidasta miettimään tekojesi mahdollisia seurauksia ennen kuin syöksyt tekemään mitään radikaalia. Ota yksi etappi kerrallaan haltuun.

NEITSYT

Älä jää odottelemaan, että asiat tapahtuisivat itsestään. Oma-aloitteisuus on tänään paras valttisi. On hyvä hetki kiinnostua uusista asioista.

VAAKA

Selvitä itsellesi, mikä sinulle on nyt tärkeää. Ratkaisusi voivat herättää ympärilläsi reaktioita laidasta laitaan. Älä jätä lupaavasti alkanutta projektia kesken.

SKORPIONI

Joku tarjoaa sinulle hyviä neuvoja, jotka kannattaa painaa mieleen tulevaa varten. Sinulla on enemmän vaihtoehtoja kuin tajuatkaan. Kokeileminen ja erehtyminen on sallittua.

JOUSIMIES

Pidä salaisuudet omana tietonasi. Luota vaistoosi uusien ihmisten seurassa ja ota etäisyyttä, jos jokin herättää epäilyksesi. Menneiden muisteleminen palauttaa mieleesi jotain tärkeää.

KAURIS

Rento asenne ratkaisee tänään monta asiaa. Ympäröi itsesi ihmisillä, joilla on sinuun positiivinen ja innostava vaikutus. Ilmassa on romantiikkaa.

VESIMIES

Älä ota hoitaaksesi liikaa kerralla. Pidä huoli jaksamisestasi ja sano tarvittaessa ei avun pyytäjälle, jos rajasi tulevat vastaan. Valitse tarkkaan, miten käytät aikasi.