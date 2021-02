Päivän horoskooppi 24.2.

Tasapainoa ja suunnitelmallisuutta, niin hyvä tulee, oinas.

KALAT

On aika suunnata täysillä eteenpäin. Älä jää odottelemaan yleistä hyväksyntää, sillä oma-aloitteisuus on nyt valttia. Täydellistä yhteisymmärrystä voi olla nyt vaikea saavuttaa.

OINAS

Etsi tasapainoa kaikessa, mihin ryhdyt. Suunnitelmallisuus vie sinut lähemmäs unelmaasi. Luova ajattelu avaa sinulle uusia ovia.

HÄRKÄ

Älä kiirehdi asioissa eteenpäin, vaan tarkkaile tapahtumia kaikessa rauhassa. Sinun ei tarvitse edetä samassa aikataulussa muiden kanssa. On hyvä hetki kokeilla uusia asioita.

KAKSONEN

Kerro, mitä mielessäsi liikkuu. On aika selvittää väärinkäsityksiä pois alta. Suora kommunikointi on kaiken hyvän lähtökohta tänään.

RAPU

Luota vahvuuksiisi. Sinun ei tarvitse pysyä tuttujen raamien sisällä, jos vaistosi kehottaa kokeilemaan jotain uutta. Olet nyt kotonasi johtajan roolissa.

LEIJONA

Sinulla on edessäsi vaikeita päätöksiä, joihin et ole ehkä vielä valmis. Älä anna kenenkään painostaa sinua kiirehtimään, etenkään jos kyse on ihmissuhteista.

NEITSYT

Onnellisuutesi ja hyvinvointisi menevät tänään kaiken muun edelle. Vietä enemmän aikaa niiden asioiden parissa, jotka tuottavat iloa juuri sinulle. Joku yllättää sinut uutisillaan.

VAAKA

Ota mielessäsi pyörivä rahakysymys puheeksi mahdollisimman nopeasti. Asia voi ratketa yllättävän helposti, kunhan saat nostettua aiheen esille. Avoimuus kannattaa.

SKORPIONI

Pidä suunnitelmasi salaisina ja kieltäydy vastaamasta uteluihin, jos ne ärsyttävät sinua. Etenkin työasioissa kannattaa nyt edetä yksi etappi kerrallaan.

JOUSIMIES

Odottamaton käänne keikauttaa suunnitelmasi päälaelleen. Mene virran mukana ja katso, mitä tapahtuu. Onni potkii sinua pitkin päivää.

KAURIS

Kohdallesi osuu lupaava tilaisuus, joka saattaa tehdä haaveestasi totta. On aika tehdä ratkaisuja, jotka puhuttelevat juuri sinua. Onnellisuutesi on panostuksesi arvoinen.

VESIMIES

Lähde liikkeelle antamatta negatiivisten tunteiden ottaa valtaa. Pyri olemaan reilu ja rehellinen joka käänteessä, vaikka hermosi joutuisivatkin tänään koetukselle.