Horoskooppi

Päivä kuin tarjotin. Ainakin jos neitsyeltä kysytään.

VESIMIES

Etene asioissa omassa tahdissasi. Kuuntelemalla pääset nyt pitkälle. Saat myöhemmin tilaisuuden nostaa omat näkemyksesi esille.

KALAT

Tärkeintä on, että pääset eteenpäin. Älä jää jumiin harmittelemaan pikkujuttua, vaan palauta asiat oikeaan mittakaavaan. Positiivisia muutoksia on tulossa.

OINAS

Ole avoin uusille ideoille. On aika antaa elämän yllättää sinut. Älä takerru liian hanakasti omiin uskomuksiisi, etenkään jos ne rajoittavat kehitystäsi.

HÄRKÄ

Pidä kiinni lupauksistasi. On tärkeää, että osoitat olevasi luotettava. Nyt ei ole aika jarrutella, joten lähde mukaan uuteen projektiin koko sydämelläsi.

KAKSONEN

Saat tänään vaivatta tahtosi läpi. Loistat puheenlahjoillasi ja sosiaalisilla taidoillasi. Vedä rajoja ihmiselle, joka kohtelee sinua huonosti.

RAPU

Viehätysvoimastasi on iloa tänään. Ovet avautuvat, jos uskallat esittää toiveita. Älä pyytele anteeksi tai jäät vahingossa vahvan persoonan varjoon.

LEIJONA

Valitse se vaihtoehto, joka tuntuu istuvan juuri sinun tarpeisiisi. Sinun ei kannata yrittää olla kaikille mieliksi, sillä uuvuttaisit vain itsesi. Ajattele omaa hyvinvointiasi.

NEITSYT

Elä hetkessä ja anna muistojen mennä menojaan. Päivällä on sinulle paljon tarjottavaa. Menneisyydessä vellominen olisi virhe.

VAAKA

Olet valmis lähtemään liikkeelle ja kokeilemaan taitojasi. On aika ottaa haasteet vastaan. Sattuma tutustuttaa sinut mielenkiintoiseen ihmiseen.

SKORPIONI

Tunteet myllertävät tänään, ja voivat tehdä päätösten tekemisestä hankalaa. Etene asioissa yksi etappi kerrallaan. Kiirehtimiseen ei ole mitään syytä.

JOUSIMIES

Menneisyyden muistelemisesta on nyt hyötyä. On aika ottaa puheeksi asia, joka on askarruttanut sinua jo pitkään. Luota vaistoosi seuraavaa siirtoasi harkitessasi.

KAURIS

Pidä katseesi tavoitteessasi. Älä anna kenenkään hämätä sinua tai lannistaa sinua negatiivisilla kommenteillaan. Moni asia on kiinni keskittymiskyvystäsi.