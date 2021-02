Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 17.–23.2.

Asenne ratkaisee, jousimies.

OINAS 21.3.–19.4.

Jos et halua, että asiat polkevat paikallaan, tee aloite: avaudu tunteista ja toiveista. Älä odota, että muut hoitavat työt vaan kääri hihat. Saat tärkeän vihjeen odottamattomalta taholta. Älä ohita mahdollisuutta muokata elämääsi paremmaksi.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Seuraa tarkasti, mitä muut tekevät, jottet jää kelkasta, kun on aika tehdä päätöksiä. Ota vastuu elämästäsi äläkä ota turhia riskejä. Kohtaat vastarintaa, jos ylireagoit tilanteisiin. Pysy totuudessa, niin sinulla ei ole mitään kaduttavaa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Älä murehdi asioita, joille et voi mitään. Muista, että jokaisessa tilanteessa on useita vaihtoehtoja toimia. Ota huomioon läheisesi, jos päätökset vaikuttavat myös heihin. Tunnet ärtymystä, mutta voit valita, miten siihen reagoit.

RAPU 22.6.–22.7.

Käytä kontaktejasi ja kartuta tietoa, josta on hyötyä työelämässä. Tunteesi vetävät sinut keskelle myrskyisiä tapahtumia. Ole reilu ja empaattinen, niin selviät myllerryksestä vähin vaurioin. Älä ota rahaan tai terveyteen liittyviä riskejä.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Tarkkaile, ketkä ovat puolellasi ja ketkä eivät. Mieti ensin tavoitteesi ja tee päätös vasta, kun suunta on selvä. Sinulle tarjotaan töissä kiinnostavaa mahdollisuutta. Ennen kuin päätät, mitä teet, keskustele asiasta läheisen ihmisen kanssa.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Saat oudon mielikuvan ihmisestä, joka on aiemmin vaikuttanut järki-ihmiseltä. Ennen kuin teet hätäisiä johtopäätöksiä, kysy suoraan, mistä on kyse. Älä anna tunteiden viedä, vaan luota älyyn ja faktoihin. Ilmassa on romantiikkaa, anna sen kukoistaa.

VAAKA 23.9.–22.10.

Laita asiat tärkeysjärjestykseen, kääri hihat ja ryhdy hommiin. Koet, että sinua painostetaan ilmaisemaan tunteesi. Kerro rehellisesti, mitä olet valmis sietämään ja mitä et. Älä tee tarpeettomia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta asemaasi tai talouteesi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Kiinnitä tarkemmin huomiota, mitä ympärilläsi puuhataan. Kerro, jos sinusta tuntuu, että joku on tekemässä kehnon ratkaisun. Petyt ihmiseen, johon olet aiemmin luottanut. Älä anna sen vaikuttaa: seuraa sydäntäsi ja tee niin kuin tunnet oikeaksi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Muista, miten paljon on kiinni asenteesta. Jos suhtaudut intohimoisesti unelmiin, saavutat tavoitteesi. Älä usko kaikkea, mitä joku sinulle yrittää syöttää. Tarkista tieto ennen kuin levität sitä eteenpäin. Älä anna kenenkään häiritä suunnitelmiasi.

KAURIS 22.12.–20.1.

Pidä ajatukset itselläsi tai saatat sanoa jotain, mikä aiheuttaa kitkaa sinun ja rakkaan ihmisen välille. Käytä rahojasi viisaasti ja ole tarkkana, ettet yritä tehdä vaikutusta tuhlailevalla käytöksellä. Kuulet uutta tietoa, joka auttaa valitseman oikean suunnan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Käytä viehätysvoimasi voittaaksesi vastoinkäymiset. Ystävällisyys ja jalomielisyys taltuttaa änkyrimmätkin tyypit. Tee tarkat suunnitelmat ennen kuin esittelet ideasi muille, niin saat näkemyksesi läpi. Kiinnitä huomiota siihen, millaisena muut sinut näkevät.

KALAT 20.2.–20.3.

MIeti, millä keinoin voisit vähentää stressiä ja saavuttaa mielenrauhan. Havahdut pohtimaan, miten elämässä pitäisi edetä. Ole rehellinen tunteistasi, jottet tule antaneeksi jollekulle väärää mielikuvaa. Avaa sydämesi rakkaudelle, se kannattaa.

Lue täältä myös Me Naisten päivähoroskooppi jokaiselle päivälle.