Päivän horoskooppi 17.2.

Jäitä hattuun, leijona.

VESIMIES

Ota muutokset vastaan. Nyt on tehtävä pientä hienosäätöä arkirutiineihisi, jotta pääsisit tilanteen tasalle. Ole valmis sopeutumaan nopeasti.

KALAT

Ympäröi itsesi ihmisillä, joilla on saman mielenkiinnon kohteet kuin sinulla. Oikea seura tekee ihmeitä motivaatiollesi. Työelämään ja raha-asioihin on luvassa positiivisia käänteitä.

OINAS

Älä unohdu omaan kuplaasi, sillä nyt on hyvä tarkkailla ympäristöä etenkin työelämässä. On aika sopia tapaamisia ja laajentaa verkostojasi. Suoruus on valttia.

HÄRKÄ

Ilmassa on hämmennystä. Sinulle on ehkä annettu mahdottomalta tuntuva tehtävä hoitaaksesi. Tarkastele omia resurssejasi ja pyydä tarvittaessa apua.

KAKSONEN

Onnistumisesi seuraavat nyt toinen toistaan, mikä saattaa kylvää ympärillesi kateutta. Älä ota negatiivisia kommentteja vakavissasi, vaan muista puhujan motiivit.

RAPU

Huhuja ei nyt kannata ottaa todesta. Selvitä asiat ihmisten kanssa kasvokkain ja varmista, että puhutte samaa kieltä. Kärsivällisyys on valttia kommunikoinnissa.

LEIJONA

Älä anna tunnekuohun tulla sinun ja tavoitteidesi väliin. Lisää jäitä hattuun ja etsi vauhdilla käytännönläheisiä ratkaisuja päivän pulmaan.

NEITSYT

Tarjolla on paljon hyödyllistä tietoa. Sinun tarvitsee vain olla valppaana ja pitää mielesi avoimena. Sopimukset on syytä käydä nyt erityisen huolellisesti läpi.

VAAKA

Pidä rahojasi silmällä. Tänään kannattaa suhtautua omaisuuteesi muutenkin suojelevasti. Luvassa on unohtelua ja sekaannuksia.

SKORPIONI

Nosta ongelmasi esiin ja ala puhua siitä. Vain avoin keskustelu edistää tilannetta. Yllättävä taho tekee ehdotuksen, joka saattaa ratkaista koko homman.

JOUSIMIES

Valikoi tarkkaan, mihin kulutat tänään rahasi. Älä törsää asioihin, joita et tarvitse. Tunteet ja raha-asiat kannattaa nyt pitää kaukana toisistaan.

KAURIS

Panosta ihmissuhteisiin ja ole valmis päästämään menneistä irti. Sinun ei tarvitse kantaa vastuuta muiden tekemistä virheistä, vaikka voit tarjota apuasi neuvojen muodossa.