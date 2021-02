Ystävänpäivän horoskooppi kertoo, mitä sinulle on luvassa kaveruusrintamalla – kurkkaa ennustuksesi!

Kaksosen ystävänpäivä sujuu mahtavasti, skorpionin kannattaa purkaa huolia kaverille.

Oinas 21.3.–21.4.

Tänä vuonna ystäväsi ovat netissä, soiton päässä tai muulla tavoin hieman etäällä. Lähettelet todennäköisesti monta viestiä ja iloisia hymynaamoja, ystäväsi ovat iloksesi mukana viestikarnevaaleissa. Kukkien, korttien ja lahjojen lähettämisen sijaan oinas tervehtii ystäviään hauskalla huumorilla ja pienillä yllätyksillä. Vuoden 2021 ystävänpäivän planeettakuviot suosivat sosiaalisen median käyttöä, terveisten ja toivotusten lähettäminen sopii loistavasti koronarajoitusten keskelle.

Härkä 21.4.–22.5.

Säännöt ja rajoitukset voivat ahdistaa sinua talven flunssa-aallon keskellä, varo kuitenkin tekemästä irtiottoja ystävänpäivän innoittamana. Sinulla on intoa ja energiaa enemmän kuin varovaisuutta, otat kenties turhia riskejä kokoontumalla ystäviesi ja tuttaviesi kanssa. Koska energiakäyräsi näyttää huippulukemia, ulkoile, liiku ja nauti Suomen talvesta. Tunnelmasi välittyy parhaimmille ystäville videotervehdyksen muodossa. Sinulla on vaara ylittää budjettisi lahjojen hankinnassa.

” Kaksonen, nauti hauskoista tervehdyksistä!

Kaksonen 22.5.–22.6.

Mitkä planeettakuviot! Sinulla on nyt kaikki tarvittavat työkalut mukavan ystävänpäivän viettoon. Saat kenties haluamasi lahjan tai terveiset, mutta todennäköisesti ystäväsi muistavat sinua tänä vuonna suuren paketin muodossa. Samalla, kun juhlistat ystävänpäivää, sinulla on loistavat talviloma- tai matkakuviot mielessäsi. Nauti hauskoista tervehdyksistä, mukavista puheluista ja rennosta menosta. Ystävänpäivä sujuu loisteliaasti vain tiedostamalla, etteivät läheisesi ole unohtaneet sinua.

Rapu 22.6.–22.7.

Jättäydyt hieman etäälle kaikista sosiaalisista riennoista, ystävänpäivä on sinulle enemmän rauhallinen sunnuntaipäivä levon ja vapaa-ajan harrastusten parissa. Ystävänpäivän hyvä teko liittyy sinulla enemmänkin naapurin tai läheisen auttamiseen. Joku tarvitsee apua lumitöiden teossa, toiselle kauppa-apu tai muuttokuorman kantaminen ovat ajankohtaisia. Kun muiden huolet ja tarpeet ajavat ohi omiesi, huomaat lämpimän viestin saapuessa, ettei hyviä tekojasi ole ystäväpiirissä unohdettu.

Leijona 22.7.–23.8.

Ajan henki koulii sinua kärsivälliseksi ja pyytää harkitsemaan tärkeysjärjestystä myös ihmissuhteissa. Olet kenties ollut aktiivinen läheistesi suhteen, mutta huomaat, ettet ole saanut haluamaasi vastakaikua. Joudut ystävänpäivän viestejä lähetellessäsi miettimään, keitä tervehdyksesi oikeasti ilahduttavat. Hieman kriittinen asenteesi karsii tänä vuonna osan ystävistäsi takavasemmalle, sydänystävät ovat sinulle kaikki kaikessa. Hyvä ystäväsi kuuntelee varmasti ajatushautomosi tuotoksia.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Elämässäsi riittää nyt toimintaa ja tapahtumia, vauhdissasi pysyy vain samanmielinen ystävä. Ystävänpäivä vaihtuu mukavasti yhteisen harrastuksen, ulkoilun tai meneillään olevan remontin keskellä. Ystäväpiiri löytyy osalla konsolipelien maailmasta, tietotekniikan taitajana neitsyt testaa kilpailuviettiään erilaisten pelien maailmassa. Tekemisen ja toiminnan hurmiossa neitsyt unohtaa romantiikan olemassaolon, ja kumppanilta tai rakastetulta tulee palautetta viileydestä.

” Keskity lepoon, jousimies.

Vaaka 23.9.–23.10.

Ystävänpäivä on sinulle verbaalisen ilottelun juhlaa, toivottavasti lähetät mahdollisimman monta viestiä. Kuulut ehkä marttakerhoon, paikalliseen hölkkäseuraan tai työyhteisön lentopallojoukkueeseen – tai kaikkiin näihin – ja huomaat ystävänpäivänä olevasi suosittu. Mikä tahansa yhteisösi onkaan, tunnet syvää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja halua jakaa ajatuksiasi muille. Olet huikea ihmistuntija, sinulla on tuntosarvet pystyssä ja kykenet toimimaan ystäviesi kotipsykologina ja terapeuttina.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Taivaankansi on sinulle hieman ärhäkässä asennossa juuri ystävänpäivänä. Ehkä elämäntilanteessasi on tällä hetkellä enemmän stressiä ja huolta kuin normaalisti. Pienet huolenaiheet saavat sinut turhaan murehtimaan, unohdat helposti tervehdyksen, jonka suunnittelit lähettäväsi ystävillesi. Myös romantiikan saralla räiskyy ja rätisee, hermostut helposti ja pinnasi on kireällä. Tarvitset irtiottoa arjesta, ja mikä olisikaan parempi keino kuin purkaa huolia ystävällesi.

Jousimies 22.11.–23.12.

Et panosta ystävänpäivään kovin suurieleisesti, pienet ja vaatimattomat muistamiset tuntuvat riittävän. Vietät ystävänpäiväsi keskustelemalla maailmanmenosta, uutisista ja ajankohtaisista asioista, seuraat aikaasi tarkasti ja otat kantaa ajan ilmiöihin sosiaalisessa mediassa. Sunnuntaipäivä tuntuu houkuttelevan enemmän lepoon ja rauhoittumiseen, nautit lyhyestä pysähtymisen hetkestä ja otat aikaa itsellesi. Ystävien tapaaminen tai juhlien pitäminen tuntuu nyt turhalta.

” Helmikuisen vesimiehen kannattaa poksauttaa pullo kuohuvaa.

Kauris 23.12.–20.1.

Ystävänpäivä ei ole sinulle sosiaalisen ilottelun juhla, mutta se ei estä sinua lähettämästä kuivalla huumorilla höystettyjä hauskoja viestejä. Toimeliaisuutesi on huipussaan ja siivoat mieluummin kaappeja ja turhia tavaroita kotonasi, kuin lähdet sunnuntaibrunssille ystäviesi kanssa. Sinulla on kenties valtava pyykkipino tai työrupeama edessäsi, ja aloittelet projektia jo hyvissä ajoin. Toiminnallinen ystävä tai kumppani on sinulle nyt paras tuki, yhdessä tekemällä saatte paljon aikaiseksi.

Vesimies 20.1.–20.2.

Tammikuisessa vesimiehessä on tällä hetkellä enemmän vakavahenkisyyttä ja mietteliäisyyttä, hauskanpito tuntuu turhanpäiväiseltä. Talviflunssa tai työkiireet eivät anna tilaa sosiaaliselle ilottelulle. Helmikuisen vesimiehen tunnelma on aivan eri luokkaa, talviloman ja ystävänpäivän kunniaksi on hyvä poksauttaa kuohuviinipullo. Tuhannen ja yhden viestin saaminen edellyttää kiivasta kirjoittelua ja vastaamista, vesimiehen päivä kuluukin hervottomien naurunpurskahdusten siivittämänä.

Kalat 20.2.–21.3.

Sosiaalinen kenttäsi aktivoituu vasta loppukuun hiihtolomien kohdalla, ystävänpäivä mennään vielä etäyhteyksien kautta. Taivaankansi on sinulle armollisen hyväntahtoinen, saat seurata sivusta maailmanmenoa ilman sen järisyttävämpiä omakohtaisia kokemuksia. Lähetät viestin ainoastaan ja vain sille sydänystävälle, joka todella merkitsee sinulle paljon. Turhien toivotusten ja sanahelinän seasta erotat kyllä itsellesi merkittävät ystävät. Intuitio kahden ihmisen välillä on parasta, mitä tiedät.