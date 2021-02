Päivän horoskooppi 10.2.

Keskity omaan juttuusi, jousimies.

VESIMIES

Et voi olla kaikille mieliksi, joten päästä itsesi helpommalla. Seuraa vaistoasi etenkin, kun kyse on ihmissuhdeasioista. Tee omannäköisiäsi ratkaisuja.

KALAT

Ole tarkkana siitä, että jaat eteenpäin vain varmoja faktoja. Nyt kannattaa myös valita huolella, kenelle uskoudut. Onni potkaisee sinua tänään.

OINAS

Kerro ideoistasi ja ota rakentava kritiikki vastaan. On aika hioa ajatuksia yhdessä hyvässä seurassa. Taustatukea on nyt tarjolla joka suunnalla.

HÄRKÄ

Mieti tarkkaan, miten kommentoit läheisesi valintaa. Saatat tulla loukanneeksi hänen tunteitaan, jos puhut varomattomasti. Vähennä puhetta ja keskity kuuntelemaan.

KAKSONEN

Pääset askeleen edelle muita keskittymällä olennaiseen. Minimoi häiriötekijät, sillä priorisointi on nyt onnistumisen salaisuus. Joku uskoutuu sinulle kuuntelijan tarpeessa.

RAPU

Kokeile jotain uutta ja jännittävää. On hyvä hetki heittäytyä ja etsiä rajojasi. Ihmissuhteissakaan ei kannata jäädä vanhoihin kaavoihin kiinni.

LEIJONA

Ota etäisyyttä tilanteeseen tai ihmiseen, jonka negatiivisuus on sinulle nyt liikaa. Hengähdystauko tekee hyvää ja kirkastaa ajatuksiasi. Pidä puoliasi vahvaa persoonaa vastaan.

NEITSYT

Kysy, kun jokin on epäselvää. Tarkista faktat luotettavasta lähteestä, niin vältyt nololta tilanteelta. Pelkkiin aavistuksiin ei kannata nyt luottaa etenkään työasioissa.

VAAKA

On aika kokeilla ideaasi käytännössä. Sinulla on kaikki tarvittava käsissäsi saadaksesi tapahtumiin vauhtia. Hyvä asenteesi on tarttuvaa laatua.

SKORPIONI

Älä kiirehdi tekemään muutoksia, joihin et ole valmis. Käy strategiasi läpi vielä kertaalleen ja ota paranteluehdotukset vastaan. Hyviä neuvoja on nyt tarjolla.

JOUSIMIES

Tee omaa juttuasi. Pidä mielesi olennaisessa ja seulo tarkkaan, kenen kommentit otat todesta. Pääset pitkällä olemalla uskollinen itsellesi.

KAURIS

On aika järjestellä kotia ja luopua turhasta tavarasta. Tilan raivaaminen rauhoittaa myös mieltäsi. Pääset aloittamaan uuden projektin hyvissä merkeissä.