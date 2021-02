Päivän horoskooppi 7.2.

Yllättäviä avautumisia luvassa, härkä.

VESIMIES

Käytännönläheisyys säästää sinut tänään monelta pulmalta. Tee fiksuja ratkaisuja ja varmista pikkuseikat, joista et ole varma. Auttavia käsiä on lähellä.

KALAT

Valikoi sanasi oikein. Pidä kiinni totuudesta, niin vältät turhan sotkun. Pyri ottamaan muiden tunteet huomioon kaikessa, mihin ryhdyt.

OINAS

On hyvä hetki muistella menneitä yhdessä rakkaan ihmisen kanssa. Jotain olennaista palaa mieleesi. Oivalluksesi osoittautuu hyödylliseksi nykyhetkessä.

HÄRKÄ

Joku avautuu sinulle yllättävällä hetkellä. Kuuntele tarkkaan, sillä siitä on iloa teille molemmille. On aika harkita uudenlaista strategiaa.

KAKSONEN

Tulet nyt helposti luvanneeksi asioita päähänpistosta. Ole tarkkana sanoissasi, sillä mielenkiintosi kiinnittyy kohta jo toisaalle. Rehellisyys vie pitkälle.

RAPU

Älä tee asioista tarpeettoman mutkikkaita. Lähde rakentamaan tutun ja turvallisen päälle uutta. Nojaa omiin vahvuuksiisi ja siihen, mikä erottaa sinut muista.

LEIJONA

Satsaa kaikkesi projektiin, joka on lähellä sydäntäsi. Et tule katumaan panostustasi. Ammenna virtaa tilanteen positiivisista puolista myös hankalissa hetkissä.

NEITSYT

Päivä pyörii kodin asioiden ympärillä. Perhepiiriin on ehkä luvassa muutoksia, jotka vievät nyt kaikkien huomion. Kaikkea ei tarvitse ratkaista kerralla.

VAAKA

Älä tee mitään harkitsematonta raha-asioissa. Nyt on kuunneltava kokeneempien neuvoja ja pelattava varman päälle. Joku yllättää sinut iloisesti.

SKORPIONI

Joku tarjoaa sinulle vääristynyttä tietoa. Hän ei ehkä tee sitä tahallaan, eikä asiasta kannata tehdä numeroa. Ole valppaana ja valmis tarkistamaan faktat omatoimisesti.

JOUSIMIES

Menneisyyden kokemuksista on tänään suurta apua. Sinun on haistettava ajoissa, mikä on aitoa ja mikä ei. Luota ihmistuntemukseesi uusien tuttavien seurassa.

KAURIS

Anna muutosten tulla ja johdattaa sinua uuteen suuntaan. Vastaan pyristely on hukkaan heitettyä energiaa. Muista, ettet voi kontrolloida kaikkea.