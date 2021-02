Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 3.–9.2.

Vanhoja ihastuksia, avointa mieltä, intohimoa... Tästähän tulee monelle merkille jännittävä jakso!

OINAS 21.3.–19.4.

Valmistaudu huolellisesti edessä olevaan tilaisuuteen, niin itsevarmuutesi saa unelmat muuttumaan todeksi. Tarjoa rauhaa ja rakkautta, sillä kesytät kaiken kohtaamasi vihan. Huolehdi ensin velvollisuuksistasi, sen jälkeen on huvin paikka.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Mieti, mitä haluat viestittää ennen kuin avaudut tunteistasi. Valitse sanasi viisaasti ja vältä riitoja. Päätös, jonka joku tekee, vihjaa tulevasta. Älä anna tunne-elämän haitata tuotteliaisuuttasi. Pidä etäisyyttä epävakaisiin ihmisiin ja tilanteisiin.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Paljasta ajatuksesi, niin saat laitettua pisteen tilanteelle, joka on ollut pitkään epämääräinen. Anna intohimosi näkyä parisuhteessa. Käytä vähemmän aikaa analysointiin ja enemmän itse työhön. Asiat sujuvat, kun pidät temperamenttisi kurissa.

RAPU 22.6.–22.7.

Suhtaudu avoimesti ehdotuksiin, mutta älä anna kenenkään painostaa sinua tekemään päätöksiä kiireessä. Anna intuition ohjata suuntaan, joka on hyvä juuri sinulle. On aika pitää itsestä huolta. Vaikeuksia on tiedossa, jos käytät rahojasi liian huolettomasti.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Pidä parempaa huolta ihmissuhteista. Jos jätät tekemättä jotakin, mitä olet luvannut, joudut kantamaan vastuun seurauksista. Älä anna kateellisten puheiden häiritä äläkä tuhlaa aikaasi ihmiseen, joka ei ikinä tule näkemään asioita sinun vinkkelistäsi.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Älä järjestä hässäkkää, jottet loukkaa rakastamaasi ihmistä. Keskity asioihin, jotka tuovat iloa ja valitse polku, joka johtaa johonkin uuteen ja jännittävään. Saat kiinnostavan tarjouksen, mutta ennen kuin päätät lähdetkö mukaan, selvitä kustannukset.

VAAKA 23.9.–22.10.

Ihminen, josta et olisi sitä ikinä uskonut, vääntelee sanojasi ja aiheuttaa hämminkiä. Paras vastaus on lyhyt ja selkeä. Vältä kohtaamisia, jotka voivat riskeerata terveytesi. Jos et ole tyytyväinen parisuhteeseen, ole itse se muutos, jota odotat toiselta.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Älä anna menneiden tapahtumien vaivata mieltäsi. Vältä ihmisiä, jotka herättävät huonot puolesi esiin. Keskity unelmiin, ihmisiin ja asioihin, jotka tekevät sinut onnelliseksi. Tunnet tyytyväisyyttä valinnoista ja muutoksista, joita teet kotonasi.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Älä epäröi käyttää aikaa ja rahaa taitojesi kehittämiseen. Ota yhteyttä vanhaan ystävään, keskusteluistanne on iloa ja hyötyä. Saat idean, joka rohkaisee sinua ottamaan askeleen eteenpäin. Ole varovainen, ettet tule paljastaneeksi salaisia tietoja.

KAURIS 22.12.–20.1.

Älä anna vanhan ihastuksen häiritä elämääsi. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on. Käytä mielikuvitustasi, niin saat idean, joka selkeyttää tulevaisuuttasi. Kaikki eivät näe asioita sinun tavallasi, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Älä anna kärpäsestä tulla härkästä.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Aseta rajat äläkä anna kenenkään puuttua itsemääräämisoikeuteesi. Saat odottamattoman tilaisuuden osoittaa taitosi. Anna aikaa rakkaalle ihmiselle. Tuki jota saat rohkaisee sinua tavoittelemaan unelmiasi. Menetät rahaa, jollet ole tarkkana.

KALAT 20.2.–20.3.

Pidä mielesi avoinna mutta älä anna kenenkään taivutella toimimaan tahtonsa mukaan. Tee asioita, jotka tekevät sinulle aidosti hyvää. Pieni itsekurikin on paikallaan, sillä kiusaukset johtavat ongelmiin. Vietä aikaa samanmielisten ihmisten kanssa.

