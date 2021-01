Päivän horoskooppi 28.1.

On aika tähdätä korkealle, oinas!

VESIMIES

Etene asioissa omassa tahdissasi. Älä ota paineita ulkopuolelta, vaan kuuntele ennen kaikkea itseäsi. Kerro toiveistasi avoimesti lähipiirillesi.

KALAT

Pidä mielesi avoimena. Kuunteleminen ja tarkkaileminen ovat nyt paras tapa kartoittaa tilannetta. Harkitse seuraavaa siirtoasi tarkkaan.

OINAS

Moni asia muuttuu nyt vauhdilla. Pidä tavoitteesi mielessäsi, niin et unohda määränpäätäsi. On aika tähdätä korkealle.

HÄRKÄ

Hengitä syvään, sillä tiedossa on mittelyä hankalan tyypin kanssa. Älä anna hänen pilata päivääsi. Pidä negatiivisuus loitolla suuntaamalla huomiosi muualle.

KAKSONEN

Kerää tietoa sinua kiinnostavasta asiasta. Nyt kannattaa pitää silmät ja korvat auki kaikkialla. Onni potkaisee sinua tänään useampaan kertaan.

RAPU

On aika panostaa ihmissuhteisiin ja raha-asioihin. Yllättävä käänne tarjoaa ratkaisua useampaan kuin yhteen pulmaan. Ole valmis joustamaan ja muokkaamaan suunnitelmiasi.

LEIJONA

Joudut napit vastakkain itsepäisen tyypin kanssa. Pääset helpommalla olemalla ymmärtäväinen ja ehdottomalla ratkaisuja virheiden osoittelun sijaan. Ole reilu joka tilanteessa.

NEITSYT

Sinun on itse tartuttava toimeen ja antaa tapahtumille potku eteenpäin. Oma-aloitteisuutesi on paras valttisi tänään. Ilmassa on romantiikkaa.

VAAKA

Ideasi alkaa kantaa hedelmää. On hyvä hetki ottaa seuraava askel eteenpäin, vaikka se tuntuisi pelottavalta. Hyväksy ne seikat, joihin et voi vaikuttaa.

SKORPIONI

Avoin mieli ja rauhallinen käytös ovat parhaat aseesi tänään. Älä provosoidu riidanhakuisen ihmisen kommenteista, vaan keskity omaan juttuusi.

JOUSIMIES

Viime hetken muutokset voivat pelastaa tänään päivän. Seuraa vaistoasi ja tee hienosäätöä sinne, missä se tuntuu tarpeelliselta. Tee ratkaisusi faktojen perusteella.

KAURIS

Hae tukea ystävistä ja kumppanistasi. Sinulle lykätään eteen vaikea päätös, jota on helppo dramatisoida. Älä paisuttele asiaa vääriin mittasuhteisiin.