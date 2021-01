Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 20.–26.1.

Huomio hyvään, vaaka.

OINAS 21.3.–19.4.

Sinulla on paljon sanottavaa, ja nyt on oikea aika avata suu. Mutta muista diplomatia, kun kyse on hankalista aiheista. Luo itse tilaisuuksia sen sijaan että odottaisit tilaisuuksien tulevan luoksesi. Hyväksy asiat, joihin et voi itse vaikuttaa, ja jatka valitsemallasi tiellä.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Kiinnitä enemmän huomiota siihen, miten ilmaiset itseäsi. Ota asioista selvää, niin vältät virheet. Pystyt omalla käytökselläsi rauhoittamaan hässäkän, joka syntyy läheisen kanssa. Ota vastuu terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi. Anna rakkaudelle aikaa.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Kuuntele sisäistä ääntäsi, älä ihmistä, jonka motiiveista et tiedä. Älä paljasta henkilökohtaisia tietoja, omiasi tai muiden. Pohjaa päätökset faktoihin ja älyyn. Kohtaat jännittäviä mahdollisuuksia, jotka voivat muuttaa elämääsi. Töissä näyttää lupaavalta.

RAPU 22.6.–22.7.

Laita isompi vaihde silmään, kun sinulle tarjotaan mahdollisuus edetä. Vetoa tunteisiin, jos joku ei osaa katsoa tilannetta sinun näkökulmastasi. Älä ole turhan ujo, osoita tunteesi teoilla. Älä anna kenenkään käyttää sinua taloudellisesti hyväkseen.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Ole tarkkana rahankäytön suhteen. Taipumus ylireagoida johtaa umpikujaan. Ajattele ennen kuin toimit, niin voit pelastaa tärkeän ihmissuhteen. Tsekkaa avoimet työpaikat, niin löydät jotakin, mistä kiinnostut. Ota yhteyttä vanhaan ystävään.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Sinulla on taipumus tehdä hätäisiä päätöksiä. Käytä enemmän itsekuria ja harkintaa, varsinkin kun kyse on töistä ja terveydestä. Saat kiinnostavan mahdollisuuden, mutta harkitse seuraukset ennen päätöstä. Jollakulla saattaa olla taka-ajatuksia.

VAAKA 23.9.–22.10.

Huomaa hyvä jokaisessa ihmisessä ja bongaa tilaisuudet, joissa voit osoittaa taitosi. Älä jättäydy keskusteluissa altavastaajan asemaan. Tee kantasi selväksi ja osoita, että sinua ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Ota selvää asioista ennen kuin sitoudut.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Luulet tietäväsi, mikä on itsellesi parasta, mutta ennen kuin ostat sian säkissä, mieti mahdolliset seuraukset. Nokkelasta ideastasi voi olla hyötyä, jos hoidat homman alusta alkaen itse. Jos elämäntilanteesi on sopiva, ota yhteyttä vanhaan ihastukseen.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Sinun on vaikea tulkita, mistä keskusteluissa on pohjimmiltaan kyse. Kuuntele ja kysy älykkäitä kysymyksiä, jotka auttavat sinua selventämään tilannetta. Kekseliäs idea auttaa säästämään aikaa ja rahaa. Älä anna tilaa virheille, niin et tule pettymään.

KAURIS 22.12.–20.1.

Kyseenalaista omat motiivisi sen sijaan, että sysäät vastuun muille. Ole varuillasi, ettet sorru heräteostoksiin. Älä murehdi asiaa, jolle et voi mitään. Muista, että jokaisella pilvellä on hopeareunus. Kuuntele ihmisiä, joiden tiedät välittävän sinusta.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Päihität minkä tahansa haasteen, jos olet rehellinen ja suhtaudut muihin kunnioittaen. Käytä enemmän aikaa ajatustesi kriittiseen läpikäyntiin ja vähemmän muiden tuomitsemiseen. Pidä yhtä ihmisen kanssa, joka tuo sinusta parhaat puolet esiin.

KALAT 20.2.–20.3.

Älä anna kenenkään vetää sinua höplästä. Suunnittele tulevaisuus sen varaan, mikä sopii sinulle parhaiten äläkä anna liikaa painoarvoa muiden tekemisille. Ole rehellinen itsellesi, niin löydät oikean tien. Älä levittele henkilökohtaisia tietoja sinisilmäisesti.

