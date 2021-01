Päivän horoskooppi 18.1.

Nyt tarkkana raha-asioiden kanssa, rapu!

KAURIS

Suuntaa kohti asioita ja ihmisiä, joista saat virtaa ja intoa. Nyt ei ole oikea hetki pakottaa itseäsi mahtumaan valmiiksi annettuihin muotteihin, jos vaistosi vetää toisaalle.

VESIMIES

Tarkkaile ympäristöäsi. Tarjolla on paljon hyödyllistä tietoa, joka on syytä painaa korvan taakse. Menneisyyden kokemuksistasi on tänään hyötyä.

KALAT

Tänään kannattaa kääntyä epäröimättä asiantuntijan puoleen, jos neuvon tarve iskee. Arvailemalla et pääse kovin pitkälle. Raha-asioihin on luvassa iloisia yllätyksiä.

OINAS

Kanavoi energiasi muiden auttamiseen. Voit pelastaa läheisesi päivän tarjoamalla tukeasi kiperään tilanteeseen. Sinulle tekee hyvää saada uutta ajateltavaa.

HÄRKÄ

Satsaa konkreettiseen tekemiseen. Mahdollisten skenaarioiden päässäsi hautominen ei vie sinua kovin pitkälle. Oma-aloitteisuutesi on paras valttisi.

KAKSONEN

Ympäröi itsesi seuralla, joka kannustaa sinua eteenpäin. Hyvät tukijoukot ovat valtava voimavara. On aika ottaa iso askel kohti unelmiasi.

RAPU

Pidä tunteet ja työkuviot erillään aina, kun mahdollista. Nyt kannattaa olla tarkkana myös raha-asioissa. Hetki ei ole otollinen kaverilta lainaamiselle.

LEIJONA

Ota suunnitelmasi puheeksi läheisesi kanssa. Hän saattaa nostaa esiin pointin, jota et ollut tullut vielä ajatelleeksi. Sinulla ei ole kiire mihinkään.

NEITSYT

Muutokset vetävät sinua puoleensa. Varmistu kuitenkin ensin siitä, että teet siirtosi oikeista syistä. Älä ota paineita ulkopuolelta tai muiden miellyttämisestä.

VAAKA

Epävarmuus voi saada sinut harkitsemaan itsellesi epätyypillisiä vaihtoehtoja. Pidä pää kylmänä. Kärsivällisyys auttaa sinut hankalan hetken yli.

SKORPIONI

Lähde liikkeelle pienistä muutoksista. Kärsimättömyys voi saada sinut haukkaamaan liian ison palan kerralla. Palauta mieleesi viisaat neuvot, jotka ovat auttaneet sinua ennenkin.

JOUSIMIES

Tähtää ratkaisuissasi vakauteen ja tasapainoon. Mielenrauhasi on taattu, jos suunnittelet seuraavat vetosi huolellisesti. Onnellisuutesi menee kaiken muun edelle.