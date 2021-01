Päivän horoskooppi 8.1.

Yhden merkin on tänään aika satsata itseensä.

KAURIS

Mieti, mikä tekee juuri sinut onnelliseksi. Suuntaa kohti asioita ja ihmisiä, jotka kutsuvat sinua. Moni seikka on kiinni siitä, mille omistat huomiosi.

VESIMIES

Työasiat ovat nyt pinnalla. Päivä voi tuoda tullessaan ratkaisun sinua pitkään mietityttäneeseen kysymykseen. Arkesi helpottuu sen myötä.

KALAT

Verkostoistasi on tänään hyötyä. Sinulla on idea, jota sinun on aika päästä toteuttamaan. Tapaat ihmisen, jonka kanssa juttu luistaa välittömästi.

OINAS

Pidä elämäsi simppelinä. Älä anna ulkopuolisten kommenttien vaikuttaa suunnitelmiisi. Sinun ei tarvitse selittää kaikkea jokaiselle kysyjälle.

HÄRKÄ

Ilmassa on epävarmuutta. Ota välillä askel taaksepäin ja tarkastele tilannetta etäämmältä. Sinulta on ehkä jäänyt kokonaiskuva huomaamatta.

KAKSONEN

Ota asioista selvää. Kyseleminen on tänään tärkeää. Saat selville jotain kiinnostavaa tuttavasta, ja tarina voi inspiroida sinua tekemään uudenlaisia ratkaisuja.

RAPU

On aika lähteä uusille vesille. Tutustut nyt helposti ihmisiin, ystävystyt ja solmit hyödyllisiä kontakteja. Herätät positiivista huomiota, minne menetkin.

LEIJONA

Päivä yllättää sinut täysin. Sinun ei tarvitse tehdä mitään radikaalia, vaikka joku muu uudistaisi asioita reippaalla kädellä. Kuuntele itseäsi.

NEITSYT

Satsaa itseesi. Unohda vertailu ja etene juuri siinä tahdissa, joka sinulle sopii. Käytä mielikuvitustasi kaikessa, mihin ryhdyt.

VAAKA

Älä anna kenenkään pompotella sinua. Ole valmis pitämään puoliasi, jos joku heittäytyy liian vaativaksi. Jokin kotona kaipaa huomiotasi.

SKORPIONI

Sinua polttaa kova halu päästä eteenpäin. Lisää jäitä hattuun, niin et joudu katumaan harkitsemattomia vetoja myöhemmin. Luota intuitioosi.

JOUSIMIES

Saat yllättäen ohjat käsiisi tilanteessa, jossa et odottanut sitä. Käytä valtasi viisaasti. Nyt kannattaa ajatella mahdollisimman kauaskantoisesti.