Päivän horoskooppi 2.1.

Ole valmiina liikkumaan, kauris!

KAURIS

On aika palata asioissa taaksepäin ja muistella käänteentekeviä hetkiä viime ajoilta. Jotain uutta ja jännittävää on luvassa. Ole valmiina liikkumaan.

VESIMIES

On aika tarttua toimeen. Haaveileminen ei edistä asioita yhtä rivakasti kuin liikkeelle lähteminen. Kaverilla on sinulle hyvä neuvo.

KALAT

Joku voi yrittää sumuttaa sinua tänään. Ole kuulolla ja pyydä paremmat perustelut, jos jokin ei täsmää. Nopeat liikkeet ovat sinulle nyt eduksi.

OINAS

Nauti laatuajasta läheisesi kanssa. Hylkää puhelin kokonaan ja vaihda sen sijaan kuulumisia kasvokkain. Päivä tuo mukanaan yllättäviä uutisia.

HÄRKÄ

Ole kuulolla, kun muut kertovat tuntemuksistaan. Voit tarjota tänään arvokasta apua ihmiselle, joka on joutunut vaikeaan tilanteeseen. Saat vastapalveluksen yllättävällä hetkellä.

KAKSONEN

Käy läpi tilannettasi kaikessa rauhassa ennen kuin päätät lähteä suuntaan tai toiseen. Vuosi lähtee käyntiin parhaiten perusteellisesti harkituilla päätöksillä.

RAPU

On hyvä hetki ottaa ystäviin yhteyttä ja kysellä uuden vuoden kuulumisia. Puhukaa suunnitelmistanne ja antakaa mielikuvituksen laukata.

LEIJONA

Anna menneisyyden virheiden unohtua. Päästä itsesi vähemmällä ja hyväksy se, että mokia sattuu kaikille. On aika kääntää katse uusiin tavoitteisiin.

NEITSYT

Terveys ja hyvinvointi menevät nyt kaiken muun edelle. Älä kuormita itseäsi liikaa töillä tai muiden asioista huolehtimisella. Kohtuus on avainsana tänään.

VAAKA

Ota sinua häiritsevä asia puheeksi niin pian kuin mahdollista. Älä anna sen kasvaa kokoa, vaan pura mahdolliset väärinkäsitykset heti alkuunsa.

SKORPIONI

Käänny vanhan tutun puoleen, jos tarvitset neuvoa. Kyseessä voi olla entinen työkaveri tai kumppani. Nyt kannattaa pitää silmät auki kaikkialla.

JOUSIMIES

On aika ottaa vahvuutesi käyttöön. Elämässäsi on nyt paljon meneillään, ja yllätyksiä on luvassa tänäänkin. Joku voi innostua arvostelemaan tekemisiäsi.