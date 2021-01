Päivän horoskooppi 1.1.

Ainakin yhden merkin kannattaa pitää tänään puolensa. Ehkä muidenkin!

KAURIS

On aika lähteä liikkeelle uusin, tuulettunein aatoksin. Puhtaalta pöydältä voit lähteä mihin suuntaan vain haluat. Kaveri yllättää sinut uutisillaan.

VESIMIES

Hetki on otollinen menneiden muistelemiselle. Mieti etenkin asioita, joista olet ylpeä. Ammenna muistoista motivaatiota uuteen vuoteen.

KALAT

On hyvä hetki käydä läpi vaihtoehtojasi ja toiveitasi työelämässä. Tartu ojennettuun mahdollisuuteen, ennen kuin joku muu löytää samoille apajille.

OINAS

On hyvä hetki käydä läpi tavaroita ja hankkiutua eroon kaikesta sellaisesta, jolle sinulla ei ole enää käyttöä. Tähtää kaikessa siihen, että elämästäsi muodostuu mahdollisimman vaivatonta.

HÄRKÄ

Tarjolla on kiinnostavaa ajatusten vaihtoa ja mielipiteitä laidasta laitaan. On hyvä hetki tutustua uusiin ihmisiin. Seuraasi on nyt tunkua.

KAKSONEN

Älä kiirehdi asioissa eteenpäin. Etene omassa tahdissasi ja palaa mielessäsi menneisiin, jos se tuntuu tarpeelliselta. Sinun ei tarvitse mahtua muiden keksimiin muotteihin.

RAPU

Perheenjäsenet tai sukulaiset voivat aiheuttaa tänään harmaita hiuksia. Pidä hermosi kurissa joka tilanteessa. Suuret uutiset on ehkä syytä säästää parempaan hetkeen.

LEIJONA

Nyt kannattaa käydä tarkasti läpi, mitä olet valmis lupaamaan. Punnitse sanojasi tarkkaan, niin vältyt hankalalta tilanteelta lähitulevaisuudessa.

NEITSYT

Älä anna kenenkään käyttää anteliaisuuttasi hyväkseen. Tänään sinun on pidettävä puoliasi monessa käänteessä. Rajojen vetäminen on sinusta itsestäsi kiinni.

VAAKA

Mikään ei tapahdu nyt itsestään. Älä jää odottelemaan tai sorru valittamaan asiasta, johon voit itse vaikuttaa toimillasi. Tuttu ihminen tuottaa sinulle pienen pettymyksen.

SKORPIONI

Nosta äänesi kuuluviin. Voit saada asioihin liikettä tänään olemalla aktiivinen ja ottamalla rohkeasti puheeksi mielessäsi pyörivän kysymyksen.

JOUSIMIES

Pysähdy miettimään mennyttä vuotta. On hyvä hetki muistuttaa itseäsi pitkästä matkasta, jonka olet jo kulkenut. Jotain tärkeää palaa muistellessa mieleesi.