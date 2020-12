Kenelle on luvassa intohimoinen alkuvuosi? Vuosihoroskooppi 2021 kertoo, ketä lykästää rakkauden, työn ja rahan saralla

Nyt selvitetään, mitä uusi vuosi tuo tullessaan!

Oinas 21.3.–21.4.

Rakkaus: Kuuma, intohimoinen ja eroottisesti aktiivinen Mars on kiertänyt merkissäsi 28.6. lähtien ja poistuu vihdoin 7.1. Jos hyödynsit planeetan parhaat puolet, parisuhteesi voi vuoden alussa pulleasti. Rakkausrintamalla myötätuuli puhaltaa uudelleen vasta keväällä: panosta ystävyyteen, kumppanuuteen ja yhteiseen aikaan 21.3.–14.4. Jos kevät ei tuo sinulle tarpeeksi intohimoa, kesä ja etenkin heinäkuu tulee lyömään sinut ällikällä. Heinäkuun toisella ja kolmannella viikolla syttyy monta romanssia! Loppuvuosi ja etenkin joulun ja uuden vuoden tienoo testaa rakkautesi kestävyyttä.

Työ ja raha: Työtaivaasi hiljenee kertaheitolla alkuvuodesta, joten suuret valinnat, kiireet ja stressi jäävät vuoden 2020 puolelle. Pidät kiinni saavutetuista eduista, vuosi 2021 ei ole merkillesi suurta työuralla etenemisen aikaa.

Terveys: Energiatasosi on parhaimmillaan kesä-heinäkuussa ja loppuvuonna. Joudut miettimään uudenlaisia henkisen ja fyysisen palautumisen keinoja.

Härkä 21.4.–22.5.

Rakkaus: Olet saanut nautiskella taivaankannen upeista mahdollisuuksista samalla, kun monet muut merkit ovat joutuneet kärvistelemään rakkauspaitsiossa. Valitettavasti merkkiisi 17.12. saapunut seitsenvuotiskriisi testaa ensi vuonna elämäsi tärkeimpiä rakenteita, parisuhde mukaan luettuna. Mukava loma tai vapaa-aika 14.4.–9.5. on ehdottomasti kevään kohokohtia parisuhteen kannalta, sinkuilla on tällöin sopivasti seikkailumieltä. Loppukesällä on mahdollista tehdä pieniä irtiottoja, oma aika ja pieni juhlatunnelma sopii pimeneviin kesäiltoihin. Marraskuu tulee koettelemaan kumppanuuden rajoja.

Työ ja raha: Ammatillinen kunnianhimosi joutuu syyniin heti alkuvuodesta. 7.1. –4.3. on hyvä miettiä työelämässä etenemistä, palkankorotusta tai jopa työn vaihtamista. Valmistaudu kuitenkin kovaan työtahtiin, raha tulee ahkeruuden mukana.

Terveys: Älä uuvuta itseäsi työn paljoudella! Tämä on se vuosi, jolloin voit arvioida jaksamisesi totaalisen väärin. Pienet oireet on syytä tutkituttaa, ei painaa villaisella.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Rakkaus: Loppuvuosi ja alkuvuosi ovat toukokuiselle kaksoselle kuin paratiisi. Pitkään muhineet ideat tulevat toteutusvaiheeseen: ihana matka, hyvä sijoitus tai muhkea palkankorotus tuo mukavaa ajateltavaa niin omaan elämään kuin kumppanuuteenkin. Kesäkuinen kaksonen pääsee nautiskelemaan taivaankannen lahjoista tammi-helmikuun vaihteessa, ja tästä eteenpäin lopputalvi ja kevät ovat pitkästä aikaa onnellisuuden tyyssija. Etenkin 9.5.–2.6. sinkkukaksosella on menestyksellisiä kosiomatkoja. Sosiaalinen elämä on vilkkaimmillaan 16.8.–10.9.

Työ ja Raha: Siirryit juuri ennen joulua menestykselliseen elämänjaksoon, joka tuo tullessaan toivomiasi uudistuksia. Yllättävät uutiset ovat vuoden 2021 parasta antia, ylimääräinen raha antaa mahdollisuuksia mukaviin hankintoihin. Varo kuitenkin kesäkuun alkupuoliskon hämäräkauppoja.

Terveys: Nyt on sinun vuorosi nauttia elämästä ja hyvästä olosta. Dieetti, uusi liikuntamuoto tai hemmottelu­loma antavat rutkasti uutta energiaa. Olet parhaimmillasi loppukeväästä ja alkusyksystä.

Rapu 22.6.–22.7.

Rakkaus: Suuria jännitteitä poistui merkistäsi vuoden loppupuolella, ja saatat kokea itsesi huomattavasti levollisemmaksi tulevan vuoden kuluessa. Vuoden onnekkaimmat kuviot osuvat aivan merkin alkupäässä syntyneille, joiden onnellisuuskäyrä lähtee huimaan nousuun toukokuun puolenvälin jälkeen. Edessä on upea kesä. Koko merkin osalta kesäkuu ja etenkin juhannuksen tienoo tulee olemaan levon, loman ja intohimon kyllästämä. Sosiaalinen rapu innostuu alkusyksyn kohdalla erilaisista ryhmistä ja yhteisöistä.

Työ ja raha: Levollisuutesi antaa sinulle tukea ja turvaa työelämän kiemuroissa. Sinulla ei ole välttämättä tarvetta vaihtaa työn- tai toimenkuvaa, mukava ja turvallinen tuntuu parhaalta. 23.4.–11.6. muutama ylityötunti tulee tutuksi.

Terveys: Liikunnallinen rapu on kevään aikana kovassa iskussa, virtapiikki kestää heinäkuisen ravun osalta aina 11.6. saakka. Kesäkuun jälkimmäisellä puoliskolla vietetty loma lataa akkuja lähes koko loppuvuodeksi.

Leijona 22.7.–23.8.

Rakkaus: Jos olet syntynyt 22.7.–5.8., saat opetuksen jaksamisesta ja itsesi löytämisestä uudelleen. Jos koet, että ihmissuhteet eivät ole elämässäsi tasapainossa, joudut tekemään kipeitä muutoksia. 5.8. jälkeen syntyneillä on kepeämpi kevät, mutta luvassa on kuitenkin harmahtavaa tasapaksuutta. Kiireinen kesäprojekti alkaa 11.6., juhannuksen jälkeen parisuhdetta liikuttaa mökkiprojekti tai yhteinen harrastus. Kesäromanssien tulikuuma jakso on parhaimmillaan 7.–18.7., osa viettää tällöin kihlajaisia tai lupautuu ikuisesti toiselle.

Työ ja Raha: Moni joutuu hakeutumaan töissä uusille urille tai vähintään muuttamaan työnkuvaa korona-ajan mukaiseksi. Alkukesästä on loistava hetki testata, mihin omat kyvyt riittävät. Rutiinien pyörittäminen käy hankalaksi, ylilyöntejä tulee etenkin raha-asioissa.

Terveys: Tämä on se vuosi, jolloin on pakko ryhtyä tuumasta toimeen, halusit tai et. Terveyden reistailu pakottaa tekemään vaivoille ja kolotuksille jotain. Energiakäyräsi on parhaimmillaan kesä-heinäkuussa.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Rakkaus: Merkkisi on saanut nauttia taivaankannen yltäkylläisistä lahjoista, eikä myötätuuli ole kokonaan ohi vieläkään. Etenkin merkin viimeisellä viikolla sekä 28.8.–8.9. syntyneillä vuosi näyttää menestyksekkäältä kaikilla rintamilla. Kevään paras parisuhdejakso osuu pääsiäisen ja vapun välille, kesällä kannattaa panostaa aikaan 22.7.–16.8. Elokuun jälkimmäisellä puoliskolla sinkkuneitsyt löytää kumppaninsa matkan takaa.

Työ ja Raha: Alkuvuosi on työn osalta vauhdikas. 7.1. jälkeen saat nauttia ahkeruutesi hedelmistä. Hyvä myötätuuli kantaa syyskuisen neitsyen osalta aina maaliskuun alkuun saakka. Alkusyksystä työtahti kiihtyy, eteneminen uralla tulee osalle ajankohtaiseksi.

Terveys: Tämä on vuosi, jolloin kuntokuuri puree ja innostus itsestä huolehtimiseen on huipussaan. Energisyys on korkeimmillaan tammi-helmikuussa sekä elokuun alusta syyskuun puoleenväliin. 11.–16.9. syntyneet joutuvat etsimään syitä väsymykseensä.

Vaaka 23.9.–23.10.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Taivaankansi pyörähtää vihdoinkin merkillesi suotuisaan asentoon, vaikka osa vaaoista käy vielä alkuvuodesta läpi seitsenvuotiskriisin jälkimaininkeja. Talvinen tuuli puhaltaa kuitenkin heti tammikuussa leppeän leudosti ja tuo ihmissuhderintamalle mukavaa ajateltavaa. Talven ja kevään matkat ovat perheen, ystävien tai kumppanin kanssa erityisen onnistuneita. Loppukesän lomapäivät hellivät parhaiten rakkauselämää, romanttinen Venus kiertää merkissäsi 16.8.–10.9.

Työ ja Raha: Kovan ja jopa hieman epämiellyttävän viime vuoden jälkeen tuleva vuosi avautuu merkillesi menestyksellisenä. Onko aika saada ylennys, perustaa yritys tai kokea raha-asioissa helpotus perinnön tai pienen arpavoiton turvin? Kunnianhimosi on parhaimmillaan 15.9.–30.10.

Terveys: Elämässäsi tulee olemaan kurinalaisuutta ja tahdonvoimaa, josta ammennat hyvinvointisi perustan. Pidät tulevana vuonna selkeästi enemmän vapaapäiviä ja lomaa, miten olisi eksoottinen matka kaukomaille?

Skorpioni 23.10–22.11.

Rakkaus: Seitsenvuotiskriisi puskee vuodenvaihteessa ja alkuvuonna. Kiire, stressi, talous- tai terveyshuolet voivat vaikuttaa myös rakkauselämään. Helmi- ja kesäkuun puoliväli sekä joulun tienoo pakottavat tekemään elämää helpottavia järjestelyjä. 23.–26.10. syntyneille kriisinpoikanen näyttäytyy lyhyenä, loppukevään ja alkukesän lomamatkat hellivät lämpimästi ihmissuhteita. Skorpionin sosiaalinen elämä on vilkkaimmillaan kesäkuussa, romantiikka kukkii syksyn tullen 10.9.–7.10.

Työ ja Raha: Tulevana vuonna raha ei tule ilmaiseksi, kova työ ja pitkät päivät tulevat tutuiksi. Tammi-helmikuussa on pakko puskea lumimyräkän läpi, meno helpottaa hieman kevätauringon myötä. 29.10.–7.11. syntyneet ovat alttiita suurille muutoksille, 10.–16.11. syntyneiden luovuus pääsee oikeuksiinsa. Marraskuun ja joulukuun alkupuoliskon aikana on hyvä hetki pyrkiä uralla eteenpäin.

Terveys: Vuosi testaa, kuinka hyvin olet muistanut pitää itsesi kunnossa. Terveyden saralla on luvassa selän tai polven kolotuksia, osa ravaa hammaslääkärillä tai allergiatesteissä.

Jousimies 23.11.–23.12.

Rakkaus: Aktiivisen kuluneen vuoden jälkeen tuntuu rauhoittavalta hidastaa hieman. Jos joulun ja uuden vuoden aika oli merkillesi lämpimien ihmissuhteiden juhlaa, sitä se on vielä tammikuun alunkin. Osalle merkin edustajista kevät on oman paikan etsimistä. Pieni hukassa olemisen tunne on erityisesti 11.–17.12. syntyneillä. Rehellisyys ja selkeys auttavat löytämään perustan jalkojen alle. Jousimiehen kesä on parhaimmillaan 27.6. jälkeen, heinäkuu lupaa romantiikan sykettä. Vuoden upein romantiikan jakso osuu syksylle 7.10.–5.11.

Työ ja Raha: Vuosi ei lupaa suuria onnenpotkuja tai isoja muutoksia töissä. Suuren tuntemattoman haihattelu ei tulevana vuonna ole järkevää, ja liian suuriin saappaisiin hyppääminen tuo vain turvattomuuden tunnetta. 13.12. jälkeen loppuvuosi ja vuodenvaihde lupaa etenemisen mahdollisuuden.

Terveys: Tulevan vuoden parasta antia ovat energinen ja liikunnallinen alkukesä sekä syyslomien kohdalle osuva matka. Vuosi antaa uusia työkaluja hyvinvoinnin saavuttamiseen.

Kauris 23.12.–21.1.

Rakkaus: Saat aloittaa uuden vuoden romanttisen ja hempeän Venuksen saapuessa merkkiisi 8.1. Mikä upea alku vuodelle! Jos vietät talvilomaasi tammikuussa, saat todella nauttia levon, loman ja lämpimien ihmissuhteiden voimaannuttavasta vaikutuksesta. Onnistut välttelemään paineita ja stressiä talven ja alkukevään. Parisuhteessa on kädenvääntöä huhtikuun lopulta kesäkuun alkuun. Romanttinen kesä on parhaimmillaan 22.7.–16.8. Loppuvuosi 19.12. jälkeen tuo tullessaan etäisyyttä rakkauteen, syysromanssi ottaa tässä vaiheessa aikalisän.

Työ ja Raha: Pääset tositoimiin alkuvuoden antoisan talviloman jälkeen, vauhtimittari lähtee nousuun 1.2. Työelämäsi tasapainottuu kuoppaisen kuluvan vuoden jälkeen, ja saat lasketella läpi kevään ilman haastavia stressikuviota. Loppuvuosi lupaa talousrintamalle töyssyjä, älä ota pikavippejä tai turhia lainoja.

Terveys: Panosta loppuvuoden lomapäiviin ja vapaa-aikaan: saat laiskotella, herkutella ja hemmotella itseäsi 5.11.–18.12. Tiukat dieetit kannattaa unohtaa tässä vaiheessa vuotta.

Vesimies 21.1.–20.2.

Rakkaus: Elät historiallisia aikoja, kun kaksi suurta planeettaa, Jupiter ja Saturnus, saapuvat merkkiisi joulun alla. Tammikuu on uuden alku etenkin 21.–31.1. syntyneille. Ennen 4.2. syntyneet kantavat alkuvuoden aikana harteillaan paljon velvollisuuksia, rakkauselämälle jää vähemmän aikaa. 4.2. jälkeen syntyneiden keväässä on riemukasta uuden alun tuntua, sinkkuvesimiehen suuri rakkaus voi nyt kolkutella nurkan takana. Romantiikan parhaat hetket ajoittuvat heinäkuulle ja elo-syyskuulle.

Työ ja Raha: Tämä on sinulle mahdollisuuksien vuosi. Aseta itsesi tilanteeseen, jossa pääset näyttämään kaikki kykysi ja taitosi. Mietitkö opiskelua, työn vaihtamista tai jopa muuttoa ulkomaille? Muista, että parempi palkka tuo aina tullessaan suuremman vastuun.

Terveys: Älä rasita itseäsi liikaa, työuupumus tai ylikunto ovat seuralaisiasi, ellet osaa hiljentää välillä vauhtiasi. 27.1.–4.2. syntyneet joutuvat etsimään terveyden lähdettä. Energiakäyrä on korkeimmillaan keväällä ja syksyllä.

Kalat 20.2.–21.3.

Rakkaus: Tuleva vuosi näyttää levolliselta, saat tukea tähdistä kaikkiin toimiisi. Sosiaalinen taivaankantesi aktivoituu helmikuun lopulla. Talvilomanvietto kääntyy osalla romantiikan puolelle, aurinko paistaa kirkkaasti parisuhderintamalle 21.3. saakka. Rakkaudessa on suuria unelmia maaliskuussa ja elokuussa. Jalat kannattaa kuitenkin aika-ajoin tiputtaa kamaralle. Sotkujen mahdollisuus lisääntyy epärealististen unelmien kanssa.

Työ ja Raha: Vuoden upeimmat planeettakuviot kuuluvat aivan merkin alussa syntyneille. 13.5. jälkeen alkava loppukevät ja alkukesä on uusien mahdollisuuksien kannalta erityinen. Onnistut parantamaan taloudellista tilannetta järkevillä sijoituksilla.

Terveys: Kesäloma ja syysmatka auttavat jaksamaan loppuvuoden kiireissä. 10.–16.3. syntyneet irtaantuvat mielellään arjen kiireistä. Päiväunet ja taiteelliset elämykset takaavat kaivatun mielenrauhan.