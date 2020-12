Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 16.–22.12.

Härkä! Nauti siitä, mitä sinulla jo on.

OINAS 21.3.–19.4.

Hengitä syvään ja pysy tyynenä. Tasainen työtahti ja järkevä työskentely vievät maaliin. Unohda erimielisyydet ja pyri tulemaan kaikkien kanssa toimeen. Nauti siitä, mitä elämällä on tarjota, ja keskity kuuntelemaan, mitä hyvää läheisillä on kerrottavanaan.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Älä tuhlaa vain tyydyttääksesi levotonta mieltäsi, sillä pitkän päälle lompakkosi ei kestä sellaista. Kohtaat ongelmia vanhemman ihmisen kanssa. Yritä olla järkevä ja tulla parhaasi mukaan toimeen kaikkien kanssa. Nauti siitä, mitä sinulla jo on.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Joku jakaa harhaanjohtavaa tietoa rakastamastasi ihmisestä. Älä toimi puheiden perusteella vaan hanki ensikäden tietoa. Intohimosi elämää kohtaan johtaa positiivisiin tilanteisiin. Älä sotke tunteita ja raha-asioita keskenään, siitä ei hyvä seuraa.

RAPU 22.6.–22.7.

Seuraa vaistojasi. Jos ylianalysoit tapahtumia, menet entistä enemmän sekaisin. Jos tunnet itsesi kiukkuiseksi, suuntaa energia liikuntaan. Älä tuhlaa yli varojesi. Saat tarvitsemaasi tukea, jos kysyt sitä ihmiseltä, johon olet ennenkin voinut luottaa.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Nyt on oikea aika käsitellä tunneasioita. Anna tekojen puhua ja yllätä joku ystävällisellä eleellä. Tilanteet voivat lämmetä jopa romanttisiksi. Joku yrittää taivutella sinut tuhlaamaan. Älä osta mitään, mille ei ole tarvetta äläkä maksa muiden virheistä.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Jaa ajatuksesi läheisten kanssa, se auttaa samalla selvittämään omaa päätä. Tarkista, että vakuutukset ja muut asiakirjat ovat ajan tasalla. Teet päätöksen, joka ei miellytä kaikkia. Nyt on aika ajatella itseä eikä kantaa huolta siitä, mitä muut ajattelevat.

VAAKA 23.9.–22.10.

Käytä älyä päihittääksesi kaikki, jotka ovat tielläsi. Odottamaton asia kohentaa elämänlaatuasi. Älä anna kenenkään sanomisten vaikuttaa itsetuntoosi. Jonkun tekemä viime hetken päätös häiritsee suunnitelmasi, mutta jatka valitsemallasi polulla.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Käytä mielikuvitustasi ja yllätä ihminen, joka on sinulle tärkeä. Eleelläsi on merkittävä vaikutus suhteeseenne. Älä jumitu menneeseen, sillä se on onnellisuutesi este. Saata keskeneräiset hommat loppuun, niin voit rauhallisin mielin laskeutua vapaalle.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Älä anna kenenkään vetää sinua höplästä. Ota faktat sellaisinaan ja mieti, mikä on ensimmäinen askel. Keksit nerokkaan idean, joka auttaa sinua säästämään. Muista, että lahjan hinta ei ole se tärkein, tärkeintä on harkittu ajatus lahjan takana.

KAURIS 22.12.–20.1.

Älä anna pienten asioiden kiusata. Suuntaa energiasi kotiin ja vapaalle ja tee omasta ja läheistesi arjesta parempaa. Ole uskollinen arvoillesi ja pidä kiinni säännöistä, vaikka joku muu ei pitäisikään. Löydät suunnan, joka vastaa tarpeisiisi.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Kysy, niin sinulle vastataan. Käytä luovuuttasi, niin keksit, miten pystyt ilahduttamaan rakkaitasi vähän pienemmälläkin budjetilla. Yllättävä asia tekee arjestasi helpompaa. Ole kiitollinen siitä, mitä sinulla on ja jaa ilosi rakkaittesi kanssa.

KALAT 20.2.–20.3.

Huolehdi keskeneräisistä töistä. Puhtaalta pöydältä on helppo aloittaa uusi vuosi. Jonkun tekemä viime hetken muutos koituu eduksesi. Elvytä suhteet ihmiseen, joka on ollut sinulle aiemmin merkityksellinen. Älä anna kenenkään imartelun jymäyttää.

Lue täältä myös Me Naisten päivähoroskooppi jokaiselle päivälle.