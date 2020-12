Päivän horoskooppi 14.12.

Vaaka! Tänään on hyvä päivä pitää itsensä kiireisenä.

JOUSIMIES

Älä haaskaa aikaa pelailemalla, jos voit hoitaa asiat myös suoremmalla taktiikalla. Kuuntele vaistoasi, jos se antaa hälytysmerkkejä uudesta tuttavasta. Valikoi seurasi huolella.

KAURIS

Kerää tietoa kaikessa rauhassa vetämättä liian suoria johtopäätöksiä. Virallisten papereiden kanssa on oltava nyt tarkkana. Läheiselläsi on sinulle yllättävä ehdotus.

VESIMIES

Ota yhteyttä ihmiseen, joka pyörii ajatuksissasi. On aika puhua rehellisesti myös aiheista, joita monesti välttelet. Moni kysymys löytää nyt vastauksensa.

KALAT

Palaa lähtöruutuun, jos se on tarpeen. Joku on ehkä johtanut sinua harhaan, etkä voi muuta kuin luopua leikistä. On rehellisen tilannepäivityksen aika.

OINAS

On hyvä hetki oppia uutta. Elämäntapamuutokset lähtevät nyt helposti rullaamaan, jos vain motivoit itsesi aloittamaan. Auktoriteettihahmojen kanssa voi ilmetä ongelmia.

HÄRKÄ

Uskalla erottua joukosta. Olemalla rohkeasti oma itsesi vedät juuri oikeat ihmiset puoleesi. Tartu reippaasti puolitiehen jääneisiin asioihin ja ryhdy selvittämään niitä.

KAKSONEN

Ole tarkkana siitä, keneen luotat. Joku voi johtaa sinua nyt harhaan kauniilla sanoillaan. Kysele lisää, kunnes kaikki on sinulle selvää.

RAPU

Päivä vaatii sinnikkyyttä. Ole valmis uurastamaan sinulle tärkeän asian eteen. Älä luovu toivosta, vaikka onni ei tuntuisi olevan puolellasi joka käänteessä.

LEIJONA

On hyvä hetki opetella uusia taitoja. Ota puheeksi asia, johon kaipaat muiden näkemyksiä ja neuvoja. Kyseleminen vie sinua oikeaan suuntaan.

NEITSYT

Kotona tai perhepiirissä nousee pintaan erimielisyyksiä. Hidasta tahtia ja varmista, että olet ymmärtänyt kaiken oikein. Vältä liian nopeita johtopäätöksiä.

VAAKA

Pidä itsesi kiireisenä mielipuuhasi parissa. On hyvä hetki kokeilla uutta harrastusta tai ostaa jotain, mistä olet haaveillut. Ota yhteyttä vanhaan ystävään, joka pyörii ajatuksissasi.

SKORPIONI

Älä anna kenenkään päättää, mihin pystyt ja mihin et. Tee jotain rohkeaa tai piristävää tänään. On aika harpata iso askel eteenpäin.