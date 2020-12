Päivän horoskooppi 10.12.

Etenkin yhdeltä merkiltä vaaditaan tänään kärsivällisyyttä.

JOUSIMIES

On aika istua suunnittelemaan tulevaa. Ole rehellinen niin itsellesi kuin ihmisille ympärilläsi. Sinun ei tarvitse mukautua valmiisiin muotteihin.

KAURIS

Keskity siihen, mitä olet tekemässä. Järjestelmällisyys on paras valttisi tänään. Älä anna juorujen tai muun epäolennaisen viedä huomiotasi pois tavoitteistasi.

VESIMIES

Tarkkailemisesta on tänään erityisen paljon hyötyä. Pidä silmät auki kaikkialla ja paina mieleen hyödylliset yksityiskohdat. Etenkin työasioissa avautuu nyt uusia näkymiä.

KALAT

On aika satsata hyvinvointiisi. Hetki on otollinen arkisten rutiinien viilaamiselle ja itsesi perusteelliselle kuuntelemiselle. Älä sivuuta omia tarpeitasi.

OINAS

Muutoksia on meneillään, eikä niiden perässä ole helppo pysyä. Uudistukset voivat pelottaa, mutta luota siihen, että suunta on oikea. On aika sekoittaa pakkaa.

HÄRKÄ

Tarkista sopimukset ja muut viralliset paperit kahdesti. Huolimattomuusvirheitä voi syntyä tänään herkästi. Ole kärsivällinen, vaikka kommunikaatio takkuilisi.

KAKSONEN

Ole kriittinen kuuntelija. Liikkeellä on nyt pahasti värittynyttä tietoa, joka voi viedä sinut väärään suuntaan. Rehellisyys ja tarkkuus ovat parhaat aseesi.

RAPU

Raha-asioissa kannattaa olla valppaana. Vaadi tarkennuksia, jos jokin ei täsmää. Etenkin suurten hankintojen kanssa on käytettävä harkintaa.

LEIJONA

Nosta rima niin korkealle kuin huvittaa. Olet tarttumassa uuteen ja innostavaan projektiin. Ota vastaan kaikki tarjolla oleva kannustus ja apu.

NEITSYT

Pidä silmät auki otollisten tilaisuuksien varalta, sillä onni on nyt puolellasi kaikessa, mihin ryhdyt. On hyvä päivä uuden taidon oppimiselle.

VAAKA

Suuntaa kohti asioita ja ihmisiä, jotka inspiroivat sinua. Mikään ei synny nyt pakottamalla. Ota etäisyyttä dilemmaan, jonka selvittely ei tunnu edistyvän.

SKORPIONI

Kunnianhimosi on nyt korkealla. Huolellinen suunnittelu ja avoin mieli ovat parhaat valttisi matkalla menestykseen. Ole valmis olemaan joustava.