Tiedätkö rakkaasi horoskooppimerkin? Katso, sovitteko todella yhteen – vai onko tiedossa draamaa

Oletko selvittänyt kultasi horoskoopin? Kun tietää toisen horoskoopin, on huomattavasti helpompi ymmärtää toisen ajatuksia ja päätellä, voiko suhde aidosti toimia – etenkin jos se on tuore.

Kuinka helppoa pariutuminen olisi, jos voisi lonkalta tietää, toimiiko homma vai onko suhde tuhoon tuomittu? Usko tai älä, tilanteen laidan voi selvittää. Sinun tarvitsee vain tietää rakkaasi tähtimerkki.

Tiedetään, että toiset tähtimerkit tuntevat suurta vetoa toisiinsa ja keskinäinen kemia toimii. Joskus kahden tähtimerkin parittaminen on yksinkertaisesti huono ajatus.

Alta löydät kuvauksen kunkin merkin suhtautumisesta rakkauteen sekä uhat ja mahdollisuudet suhteessa muihin merkkeihin.

Kauris (22.12–20.1.)

Vastuuntuntoinen kauris lähestyy rakkautta järki edellä. Hän punnitsee pitkään ja hartaasti sitoutumista, mutta kun kauris sitoutuu, suhde kestää yli vaikeidenkin aikojen. Kireäksi ja rajoittuneeksi kumppaniksi kuvattu kauris kaipaa paljon huomiota ja rakkaudenosoituksia.

Mahdollisuus: härkä, vaaka, skorpioni, kalat

Uhka: leijona, kaksonen, oinas

Vesimies (21.1.–19.2.)

Kokeilunhaluinen ja luova vesimies kaipaa omaperäistä seuraa. Varoitus: vapaudenkaipuu on valtava, joten vesimiestä voi olla vaikea saada pysymään aloillaan. Ystävät merkitsevät tälle merkille hyvin paljon, usein enemmän kuin parisuhteen arki.

Mahdollisuus: jousimies, vaaka, oinas, kaksonen

Uhka: skorpioni, leijonat, kalat, rapu

Kalat (20.2.–20.3.)

Ylitunteellinen ja toisinaan epävarma kalat tarvitsee suojelevan ja kärsivällisen kainalon, joka kestää kalojen mielialavaihtelut. Merkin edustaja ei välttämättä itsekään tiedä mitä haluaa. Siksi lemmenparin pitää olla suora. Ei hössötystä.

Mahdollisuus: skorpioni, rapu, kalat

Uhka: kaksonen, leijona

Oinas (21.3.–19.4.)

Oinas on kiihkeä rakastaja, joka rakastaa ottaa ohjat suhteessa. Energinen oinas vaatii rinnalleen kumppanin, joka pysyy menossa mukana. Hoivaaminen on ehdoton ei. Myöskään tossun alla oinas ei viihdy.

Mahdollisuus: vesimies, jousimies

Uhka: härkä, rapu, kauris

Härkä (20.4.–20.5.)

Romanttinen härkä kaipaa syvää turvaa ja kiintymystä. Siispä hän tarvitsee lojaalin kumppanin, joka tekee kaikkensa tämän eteen. Härälle omiaan on kumppani, joka osaa hemmotella lemmittyään ja tehdä härän olon arvostetuksi.

Mahdollisuus: rapu, härkä

Uhka: kaksonen, vesimies, oinas

Kaksonen (21.5.–21.6.)

Puhelias kaksonen vaatii kumppaniltaan älykkyyttä ja kykyä heittäytyä. Hän myös tarvitsee paljon omaa tilaa, joten kumppani ei saa olla liian liki. Kaksosella voi olla taipumusta olla ihmissuhdepeluri tai hyppelehtiä kukasta kukkaan. Sitoutumiskammokin hieman haiskahtaa.

Mahdollisuus: leijona, oinas

Uhka: rapu, neitsyt, kauris, härkä

Rapu (22.6.–22.7.)

Herkkä ja ailahteleva rapu kaipaa turvaa kumppanistaan ja on hyvin perhekeskeinen. Rapu pitää rakastaan kuin kukkaa kämmenellä ja kokee hyvin tärkeäksi, että myös sydämen valittu tuntee olonsa turvalliseksi.

Mahdollisuus: härkä, skorpioni

Uhka: kaksonen, vesimies, oinas

Leijona (23.7.–22.8.)

Ylpeä ja huomiota rakastava leijona tarvitsee rakkaan, jonka kanssa huomiosta ei tarvitse kilpailla. Sosiaalinen leijona on menevä tyyppi, jolle ei sovi sisäänpäin kääntynyt ja hiljainen kumppani. Leijona on hulvaton valloittaja, joka on parisuhteessaan kuitenkin hyvin uskollinen.

Mahdollisuus: härkä, skorpioni

Uhka: kalat, kauris, rapu

Neitsyt (23.8.–22.9.)

Kriittinen neitsyt on vaativa ja haasteellinen kumppani. Siksi hän viihtyykin parhaiten rauhallisen ja kärsivällisen kumppanin kanssa, mieluiten jopa toisen neitsyen. Kumppanin voisi olla suotavaa osata pehmittää neitsyen tiukkaa asennetta leppoisalla vapaa-ajan vietolla, huumorilla ja arkipäivän iloilla.

Mahdollisuus: neitsyt, rapu, härkä

Uhka: skorpioni, leijona, kaksonen, vesimies

Vaaka (23.9.–22.10.)

Vaaka on suosittua seuraa helpon luonteensa vuoksi. Vaaka on eläinradan parisuhdekeskeisin merkki, joka tavoittelee tasapainoa ja harmoniaa niin, että vaatimukset kumppania kohtaan voivat nousta melkoisiksi. Vaa’an sydämen sulattaa pienillä rakkauden eleillä.

Mahdollisuus: vesimies, jousimies, oinas, kaksonen

Uhka: skorpioni, leijona, rapu, kauris

Skorpioni (23.10.–22.11.)

Mystinen skorpioni on energinen ja seksuaalinen rakastaja, joka jää kumppaniensa mieleen. Tunne-elämässä kuohuu. Skorpioni on rakkaudessa intohimoinen ja kumppanilleen omistautuva, mutta odottaa ymmärrystä ja vastavuoroisuutta myös kumppaniltaan.

Mahdollisuus: härkä, kalat, rapu, kauris

Uhka: kaksonen, oinas, jousimies

Jousimies (23.11.–21.12)

Optimistinen ja avarakatseinen jousimies tarvitsee leppoisan kumppanin. Kaikkien kaverina tunnettu jousimies sopii suhteeseen oikeastaan lähes kaikkien merkkien kanssa, paitsi niiden, jotka yrittävät kahlita menevää jousimiestä. Jousimiestä kuvaillaan lemmenasioissaan myös nopeatoimiseksi, lämpimäksi, innokkaaksi ja usein suhteen aktiiviseksi osapuoleksi.

Mahdollisuus: oinas, kaksonen

Uhka: leijona, skorpioni

Lähde: Satu Ruotsalainen – Parisuhdeastrologiaa (WSOY), Horoskooppi.fi