Päivän horoskooppi 5.12.

Skorpioni! Ratkaisua kannattaa tähyillä yllättävältä suunnalta.

JOUSIMIES

On hyvä hetki tutustua ihmisiin ja tehdä yhteistyötä. Kuuntele vaistoasi ja varaudu myös lieviin pettymyksiin. Liikkeellä on myös epärehellistä porukkaa.

KAURIS

Pienissä muutoksissa on paljon voimaa. Älä anna tunnepitoisen selkkauksen kasvaa kokoa. Selvitä asiat turhia dramatisoimatta niin pian kuin mahdollista.

VESIMIES

Ilmassa on epävarmuutta, eikä sen pidä antaa hidastaa. Sinulla on oikeus epäillä ja kysellä. Hetki on otollinen uusien asioiden kokeilemiselle.

KALAT

Ota ohjat käsiisi. Nyt ei kannata jäädä odottelemaan lupaa ulkopuolelta, sillä oma-aloitteisuutesi on paras valttisi. Kyse on sinun tulevaisuudestasi.

OINAS

Sinun ei tarvitse pysähdellä perustelemaan jokaista siirtoasi muille. Joskus on parasta keskittyä tekemään ja antaa uteliaitten ihmetellä. Liikunta pitää stressin kaukana.

HÄRKÄ

Odottamaton käänne sekoittaa tänään pakkaa. Et voi hallita kaikkea, ja saat päivästä eniten irti luottamalla sattuman voimaan. Pidä yksityisasiasi uteliailta piilossa.

KAKSONEN

Kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Ole terveen kriittinen kuuntelija, ja kyseenalaista tarvittaessa myös omat ajatusmallisi. Avoin mieli on paras valttisi.

RAPU

Satsaa tänään itseesi. Mielessäsi on enemmän tai vähemmän konkreettinen haave, joka motivoi sinua eteenpäin. Päivä tuo tullessaan hyviä uutisia.

LEIJONA

On hyvä hetki uuteen urakkaan tarttumiselle. Sinulla riittää energiaa, jolla voit saada todellisia muutoksia aikaan. Seuraa sydäntäsi kaikessa, mihin ryhdyt.

NEITSYT

Kiinnitä huomiota siihen, mitä sisimmässäsi tapahtuu. Hidastaminen voi säästää sinut huonolta vedolta. Hyväksy se, ettet voi nyt olla kaikille mieliksi.

VAAKA

Tarvitset lisää tietoa ennen päätösten tekemistä. Pidä korvat auki ja ole valmis tarttumaan tilaisuuteen, kun sellainen osuu kohdallesi. Spontaani puolesi on nyt vahvoilla.

SKORPIONI

Tarkastele vaihtoehtojasi. Olet tekemässä suurta päätöstä, eikä asiasta kannata toistaiseksi huudella. Ratkaisu löytyy yllättävältä suunnalta.