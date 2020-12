Päivän horoskooppi 3.12.

Huolellisuus kannattaa tänään, rapu.

JOUSIMIES

Pääset pitkälle toimimalla itsenäisesti. Nyt ei kannata jäädä odottelemaan lupia ulkopuolelta. Aseta itsellesi realistisia tavoitteita ja lähde pyrkimään niitä kohti.

KAURIS

Sinulla on kaikki tarvittava saadaksesi tapahtumiin liikettä. Huomio kiinnittyy tänään herkästi sinuun. Sinulle ei tuota vaikeuksia saada muita vakuuttuneiksi asiastasi.

VESIMIES

Tee omaa juttuasi. Sinun ei tarvitse muuttaa suunnitelmiasi vain siksi, että joku lähistölläsi vaihtaa suuntaa. Tärkeintä on, että olet rehellinen itsellesi.

KALAT

Pidä kiinni faktoista. Joku voi yrittää värittää totuutta, ellet ole tarkkana. Kuuntele vaistoasi ja kysele lisää, jos epäilyksesi heräävät.

OINAS

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Et pääse pitkälle, jos annat ajatustesi vaellella sinne ja tänne. Ilmassa on nyt epävarmuutta, minkä ei kannata antaa hämmentää.

HÄRKÄ

Nyt kannattaa pitää silmät auki ja kiinnostua siitä, mitä ympärilläsi on meneillään. Saavutat tavoitteesi, jos olet nopea liikkeissäsi ja valmis neuvottelemaan.

KAKSONEN

Anna jokaisen hoitaa itse ongelmansa. Sinun ei tarvitse ottaa muiden taakkoja kantaaksesi, vaikka antaisitkin neuvon tai pari. Sinulla on nyt pohdittavaa omastakin takaa.

RAPU

Hoida työasiat huolellisesti. Myös suurten ostosten kanssa kannattaa olla tarkkana. Tapaat ihmisen, jonka kanssa kannattaa harkita pidempää yhteistyötä.

LEIJONA

Satsaa enemmän asioihin, jotka innostavat sinua tällä hetkellä. Aikatauluta päiväsi siten, että sinulle jää aikaa rennosti ottamiseen tai rakkaan harrastuksen parissa puuhaamiseen.

NEITSYT

Sinulla on laajemmat mahdollisuudet kuin tajuatkaan. Annos positiivista ajattelua tekisi hyvää. Ota etäisyyttä ihmisiin, joiden seura tuntuu kuluttavalta.

VAAKA

Saat tänään hyödyllistä tietoa, joka on syytä painaa mieleen. Työelämään on pian luvassa muutoksia, jotka vievät sinua lupaavaan suuntaan. Avoimuus on nyt valttia.

SKORPIONI

Keskity hyvinvointiisi. Nyt on hyvä hetki tehdä hienosäätöä elämäntapoihisi. Jotain uutta ja inspiroivaa ilmaantuu näköpiiriisi.